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وعمليات الخطف ليست محصورة بالعاصمة، بل تطاول كل المدن الرئيسية. في مدينة خوست، جنوبيّ البلاد، نظمت تظاهرات خلال الأسبوع المنصرم شارك فيها عشرات التجّار ورجال الأعمال الذين اتهموا الحكومة بالفشل الذريع في تأمين حياتهم بعدما تعرّض عشرات منهم للاختطاف. يُذكر أنّ بعضاً منهم ما زال في عداد المفقودين.حاجي مارك زدران من كبار تجّار خوست وقد شارك في تلك التظاهرة، يقول إنّ "القضية في غاية الخطورة، خصوصاً وأنّ عناصر من قوى الأمن متورّطون فيها وأنّ الحكومة لا تحرّك ساكناً". ويشير إلى اختطاف نجل تاجر محلي يدعى جلات خان قبل أيام، قائلاً إنّه "بعد 24 ساعة من عملية الخطف تمكّنت قوات الأمن من اعتقال بعض المشتبه فيهم، لكنّه أُفرِج عنهم من دون تبرير ومن دون أن يخضعوا إلى أيّ تحقيق حول ما إذا كانوا على صلة بالخاطفين أو أنّ الأخيرين دفعوا لهم المال". يضيف أنّ "الشاب ما زال مفقوداً. ولو أنّ أجهزة الأمن لم تفرج عن المشتبه فيهم، لكانت وصلت إلى نتيجة. وأسرة الشاب ما زالت في حالة من الخوف والقلق".من جهته، يقول سمين خان وهو تاجر آخر شارك في التظاهرة، إنّ "الحكومة هي إمّا عاجزة عن تأمين حياة التجّار أو هي غير جادة. وفي الحالتَين فإنّ الأمر يلحق الضرر بالبلد. فالتجّار يتوجّهون إلى الخارج وقد سافر كثيرون إمّا إلى تركيا أو إلى الإمارات". يضيف أنّه شخصياً يفكّر في "نقل الأسرة إلى الخارج، وفي الغالب إلى تركيا، في حال استمرّت الأمور على ما هي عليه". ويشير سمين خان إلى أنّ "التجّار يطالبون الحكومة بمواصلة ملاحقة الضالعين في قضايا الخطف ومعاقبتهم، واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تأمين حياة المواطن عموماً وحياة التجّار خصوصاً". ويؤكّد هنا المسؤول الأمني عباد الله كريم إلى أنّ الحكومة سوف تتخذ كلّ خطوة من شأنها تأمين حياة المواطن والتجّار بصورة خاصة.وبهدف التصدّي لعمليات الخطف المتزايدة التي تطاول التجار، تعد الحكومة الأفغانية بالقيام بكلّ ما في وسعها لتأمين حياة هؤلاء وحياة ذويهم. وقد نفّذت مؤخراً أحكام إعدام في حقّ خمسة أشخاص أدانتهم المحاكم الأفغانية باختطاف أفراد من أجل الفدية وبقتل عدد من المختطفين. وأتى الإعدام بعد ضغوط متزايدة على الرئيس الأفغاني أشرف غني والحكومة.