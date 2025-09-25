العربى الجديد

أسطول الصمود العالمي | حكومات تحذر المشاركين من هجوم إسرائيلي وشيك

أكدت إدارة أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر حصار غزة، فجر الخميس، أن حكومات عدة دول حذرت مواطنيها المشاركين في الأسطول من هجوم إسرائيلي وشيك. 

ناشطو سفينة عمر المختار: 3 طائرات مسيرة تحلق فوق السفينة

إيطاليا وإسبانيا تدعمان أسطول الصمود بسفينتين حربيتين

إحدى السفن المشاركة بأسطول الصمود لدى مغادرتها ميناء برشلونة، 1 سبتمبر 2025 (Getty)
سفينة عمر المختار الليبية لكسر حصار غزة (حساب السفينة في فايسبوك)
جندي أممي قرب القنيطرة، 21 سبتمبر 2025 (لؤي بشارة/فرانس برس)
سورية وإسرائيل نحو اتفاق "خفض تصعيد": ماذا سيتضمن؟

تتجه سورية وإسرائيل إلى اتفاق "خفض تصعيد"، وفقاً للمبعوث الأميركي توم برّاك، وذلك بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على الجنوب

تقارير عربية

حرب الإبادة على غزة | شهداء جراء هجمات واسعة لجيش الاحتلال

أخبار

الضفة الغربية | شهيدان في طمون واعتقالات بسعير

مدرعات عسكرية إسرائيلية تقتحم طوباس، 14 أغسطس 2024 (فرانس برس)
أخبار

إيران تكشف وثائق إسرائيلية سرية: صور لمفاعل ديمونا وأسماء علماء

مشهد من محطة ديمونا للطاقة النووية في صحراء النقب، 8 سبتمبر 2002 (Getty)
قضايا وناس

الصامدون في مدينة غزة... آلاف الفلسطينيين تحت القصف والحصار

يحمل العلم الفلسطيني فوق الركام، مدينة غزة، 22 سبتمبر 2025 (معز الصالحي/الأناضول)
ويتكوف: واثقون من تحقيق نوع من الانفراجة بشأن غزة قريباً

قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة "متفائلة، بل واثقة من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن شكل ما من الانفراجة" بشأن غزة.

ويتكوف في البيت الأبيض 28 مايو 2025 (Getty)
"نيويورك تايمز": هذه "أكاذيب" ترامب في خطابه أمام الأمم المتحدة

من سفينة فاميلي المشاركة في أسطول الصمود / 18 سبتمبر 2025 (Getty)
إيطاليا وإسبانيا تدعمان بسفينتين حربيتين أسطول الصمود

سقوط مسيرة يمنية على فندق في إيلات / 24 سبتمبر 2025 (إكس)
20 مصاباً جراء سقوط مسيّرة من اليمن على فندق في إيلات

جانب من التظاهرة أمام الكونغرس نصرة لغزة، 24 سبتمبر 2025 (العربي الجديد)
اعتقال ناشطين على سلالم الكونغرس تظاهروا لوقف حرب غزة

حريق في سوق بالفاشر عقب قصف لقوات الدعم السريع، 2 سبتمبر 2023 (Getty)
15 قتيلاً في الفاشر مع تصاعد العنف في إقليم دارفور

ترامب يطرح خطة لوقف الحرب على غزة ويناقشها مع القادة العرب

بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي

والد إيلون ماسك متهم بالاعتداء جنسياً على خمسة من أطفاله

فساد "الجنسية مقابل المال" في تركيا: اعتقالات وحجز ممتلكات

عنف عرقي عابر للحدود... حرب عصابات إثيوبية على حدود اليمن والسعودية

وزير الزراعة الجزائري يطعن في أرقام وزارته: كاذبة

كمال عبد اللطيف

محاضر في جامعات ومؤسسات بحث في المغرب وخارجه، عضو في لجان جوائز ثقافية في مراكز بحث وجامعات عربية. يساهم في الكتابة والتدريس الجامعي منذ السبعينيات، من مؤلفاته "درس العروي، في الدفاع عن الحداثة والتاريخ" و"الثورات العربية، تحديات جديدة ومعارك مرتقبة".

كمال عبد اللطيف

التصعيد الصهيوني والتلويح بالخرائط الجديدة

سمير الزبن

كاتب وروائي فلسطيني، من كتبه "النظام العربي ـ ماضيه، حاضره، مستقبله"، "تحولات التجربة الفلسطينية"، "واقع الفلسطينيين في سورية" ، "قبر بلا جثة" (رواية). نشر مقالات ودراسات عديدة في الدوريات والصحف العربية.

سمير الزبن

استلهام وثيقة الاستقلال الفلسطينية

مها حسن
مها حسن

مها حسن

كاتبة وروائية سورية في باريس، صدر لها "مترو حلب" و"طبول الحب" وغيرهما.
مها حسن

عظمة الأمومة... ليلى سويف

عمر الشيخ
عمر الشيخ

عمر الشيخ

كاتب سوري
عمر الشيخ

سورية الجديدة وصراع التحالفات

كاتب وصحفي سوداني
كاتب وصحفي سوداني

عمر العمر

كاتب وصحفي سوداني
عمر العمر

البناء على الرباعية بشأن السودان أجدى من رفضها

ميسون شقير

كاتبة وإعلامية سورية

ميسون شقير

حين تقود فلسطين درّاجتها وتفوز في سباق مدريد

كاريكاتير خطاب ترامب في الأمم المتحدة / حجاج
خطاب ترامب في الأمم المتحدة

ترامب في للجمعية العامة للأمم المتحدة، 23 سبتمبر 2025 (تشين مينغتونغ/ Getty)
مصطفى عبد السلام

ترامب وصناعة الأرقام الكاذبة

من تظاهرات الحراك الجزائري، 26 مارس 2021 (Getty)
عثمان لحياني

الجزائر... معضلات السلطة الثلاث

أسواق سورية/ سوق الحميدية في دمشق 7 يوليو 2022 (فرانس برس)
عدنان عبد الرزاق

هاتيك الآفة المهددة سورية

زياد بركات
زياد بركات

زياد بركات

قاص وروائي وصحفي فلسطيني/ أردني، عمل محررا وكاتبا في الصحافتين، الأردنية والقطرية، وصحفيا ومعدّا للبرامج في قناة الجزيرة.
زياد بركات

مورغان أورتاغوس التي تكرهنا

محمد أحمد بنّيس

شاعر وكاتب مغربي

محمد أحمد بنّيس

في أهمية الاعتراف بفلسطين وحدوده

أحمد عمر
أحمد عمر

أحمد عمر

كائن يظنُّ أن أصله طير، من برج الميزان حسب التقديرات وطلاسم الكفّ ووحل الفنجان.. في بكرة الصبا أوعشية الشباب، انتبه إلى أنّ كفة الميزان مثقوبة، وأنّ فريق شطرنج الحكومة "أصحاب فيل"، وأنّ فريق الشعب أعزل، ولم يكن لديه سوى القلم الذي به أقسم" فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا..."
أحمد عمر

بردى فصيحٌ لكنَّ النيل بليغ

عبد الحكيم حيدر

كاتب وروائي مصري

عبد الحكيم حيدر

قارئ لحكايات الناس

سعدية مفرح

شاعرة وكاتبة وصحفية كويتية، من مجموعاتها الشعرية "ليل مشغول بالفتنة" و"مجرد امرأة مستلقية"، ولها مؤلفات نقدية وكتب للأطفال. فازت بعدة جوائز، وشاركت في مهرجانات ومؤتمرات عدة.

سعدية مفرح

الانتظار امتحاناً للروح... ماذا ننتظر؟

محمود الريماوي
محمود الريماوي

محمود الريماوي

قاص وروائي وكاتب سياسي من الأردن.
محمود الريماوي

اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان

مشهد من الأراضي المصرية لمدينة رفح جنوبي غزة، 28 أغسطس 2025 (Getty)
خاص | مصر رفضت عرضاً أوروبياً بمنح واستثمارات مقابل تهجير سكان غزة

رئيس بلدة لندن صادق خان، 8 يونيو 2025 (Getty)
عمدة لندن: ترامب عنصري ومعادٍ للمسلمين

ماكرون مصافحاً بزشكيان خلال اجتماع ثنائي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة 24 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
ماكرون بعد لقائه بزشكيان: التوصل لاتفاق بشأن النووي لا يزال ممكناً

محاكمات مصر/سياسية/9-20-2016/الأناضول
تأجيل أولى جلسات محاكمة الصحافي المصري مصطفى الخطيب

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي فبراير 2024- Getty
1.74 مليار دولار قيمة اتفاقات استثمارية بين السعودية والصين

قوات الأمن السورية في ريف حلب، 18 يوليو 2025 (الأناضول)
سورية: الفرقة 74 تحرّر مخطوفًا بريف حماة واستنفار أمني في سلحب

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل المزرعة (وزارة الداخلية المصرية/فيسبوك)
مصر: ضبط مزرعة مخدرات بقيمة 250 مليون دولار شرق قناة السويس

روبيو يلتقي لافروف بعد تغيير في مواقف ترامب بشأن أوكرانيا

ملك إسبانيا: القتل الهائل للمدنيين في غزة عار على المجتمع الدولي

خاص | ضغوط أميركية على العراق تتعدّى مسألة السلاح لفك ارتباطه بإيران

توغل إسرائيلي في صيدا الجولان بريف القنيطرة ومداهمة منازل مدنيين

مدبولي خلال اجتماع اليوم التالي للحرب على غزة مع ترامب في نيويورك 23/9/2025 (مجلس الوزراء)
ما موقف مصر بشأن غزة بعد اجتماع "اليوم التالي للحرب" مع ترامب؟

أعلنت مصر أنها لا تعارض مبدئياً نزع سلاح حركة "حماس" أو نشر قوة دولية في قطاع غزة المحاصر، لكنها شددت أن أي ترتيبات من هذا النوع مشروطة بإطار سياسي.

الباحث المصري إسماعيل الاسكندراني، نوفمبر 2024 (فيسبوك)
مصر: حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يوماً

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مساء اليوم الأربعاء، حبس الباحث والصحافي المصري المعروف إسماعيل الإسكندراني، لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات

سمير حليلة
محكمة صلح رام الله تقرر الإفراج عن رجل الأعمال سمير حليلة

قررت محكمة صلح رام الله الأربعاء، الإفراج عن رجل الأعمال سمير حليلة بكفالة شخصية قيمتها 10 آلاف دينار وكفالة نقدية مدفوعة بألف دينار، بعد 14 يوماً على اعتقاله.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، 17 إبريل 2025 (الأناضول)
انقلاب في الأقصى يسبق النفخ بالبوق.. هكذا غيّرت إسرائيل الوضع القائم

مصطلح "انقلاب" صغير جداً، برأي أوساط إسرائيلية، أمام ما تفعله دولة الاحتلال في المسجد الأقصى، إذ تغيّر "الوضع القائم" تدريجياً، بخطوات وقرارات سرية وعلنية.

تزايد المقاطعة في الدنمارك، مارس 2025 (العربي الجديد)
صندوق تقاعد دنماركي يقاطع إسرائيل سائراً على خطى النرويج وإسبانيا

صندوق تقاعد دنماركي للمعلمين والأكاديميين يقرر سحب استثماراته في الأصول الإسرائيلية والشركات الحكومية بسبب الحرب على غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة.

فريدريش ميرز خلال مؤتمر صحافي في برلين 13/8/2025 (ليزا جوهانسن/رويترز)
الاقتصاد الألماني في "أصعب مراحله"... هل ينجح سلاح الاقتراض؟

البورصة السعودية، 16 ديسمبر 2019 (Getty)
قفزة في بورصة السعودية وسط تقارير عن زيادة حصة الأجانب في الشركات

من حملات مقاطعة كارفور (العربي الجديد)
كارفور تستبدل اسمها بـ"هايبر ماكس" في البحرين والكويت وتستثني مصر

تعاني مدارس سورية نقصاً فادحاً في الكادر التعليمي، 16 إبريل 2025 (Getty)
فوضى في مدارس سورية بسبب تأخير تكليف المدرّسين

أكثر من 900 ألف فلسطيني في مدينة غزة يرفضون التهجير

طفل يحمل عبوة مياه وسط الدمار في غزة / 9 سبتمبر 2025 (رويترز)
تصاعد جديد بوفيات الحمى النزفية وإصاباتها في العراق

مكافحة الحمى النزفية في العراق، دهوك، 4 مايو 2025 (Getty)
أكثر من 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الفيضانات

وفاة جديدة بضمور العضلات في ليبيا... إهمال حكومي

يجتمع هؤلاء الأبطال في مهمّة مفادها أن يقتلوا بعضهم بعضاً (ديزني بلاس)
"الصواعق"... هل يتحوّل الأبطال الخارقون إلى مرتزقة؟

منافسو "روتانا" يستقطبون مزيداً من الأصوات

أنغام (ياسر الزيات/ فرانس برس)
رحيل ديفيد هيرست... شاهد على نصف قرن من أزمات المنطقة

ديفيد هيرست مع ياسر عرفات (إكس)
كلوديا كاردينالي: ملهمةٌ وهبَها جمالُها سحرَ أداء وحضور

البرلمان البريطاني يمنع موقع "ديكلاسيفايد" بسبب إسرائيل

الروائية البريطانية سامانثا هارفي، البوكر 2024 (Getty)
روايات القائمة القصيرة للبوكر 2025

الموسم الفني في بيروت بعد الحرب والانهيار

من معرض "شواهد النار" (بإذن من ملتقى دلول للفنانين)
الدخول الفني في مصر... تجارب جديدة وحضور عربي

من افتتاح معرض أحمد عبد الغني في غاليري بيكاسو بالقاهرة (العربي الجديد)
سلافوي جيجِك.. التاريخ من منظور فيزياء الكم

ماريانو بيرتوتشي... وثائق بصرية صاغت نظرة الإسبان إلى المغرب

مشجعو باوك حاملين أعلاما فلسطينية، 24 سبتمبر 2025 (كونستانتينوس تساكاليديس/الأناضول)
جماهير باوك اليوناني تحمل الأعلام الفلسطينية في وجه نادٍ إسرائيلي

الشريف حسم الجدل في لقطة هدف بلايلي (العربي الجديد/فيسبوك)
هل حُرم بلايلي من هدف تاريخي في الدوري التونسي؟ الشريف يُجيب

شعارا فيفا ويويفا خلال مباراة ألمانيا وإيطاليا، 14 يونيو 2022 (كريستينا بانكي/Getty)
"فيفا" و"يويفا" يتجاهلان مطالب تعليق إسرائيل بسبب غزة

الشعارات على أقمصة الأندية عنوان أزمات

الأندية تعمل شعار البطولات (العربي الجديد/Getty)
ثغرة في لوائح "يويفا" قد تعيد كييزا إلى قائمة ليفربول الأوروبية

كييزا خلال لقاء ليفربول وساوثهامبتون، 23 سبتمبر 2025 (جان كروجر/Getty)
فليك يرفض المخاطرة بنجمه لامين يامال وهذا موعد ظهوره

فليك يتحدث مع يامال خلال لقاء الإنتر في نصف نهائي الأبطال، 6 مايو 2025 (Getty)
محرز وورطة المدربين: بين تدخله في مهام بيتكوفيتش وتعليمات بايسله

محرز يواجه انتقادات في الفترة الأخيرة (العربي الجديد/Getty)

عراقيل تجابه المهاجرين الباحثين عن مسكن لاستئجاره (Getty)
الأبواب الموصدة... دعم الدولة يحرم المهاجرين السكنَ اللائق بالنرويج

يرفض مؤجرون نرويجيون كراء عقاراتهم لمهاجرين يستفيدون من دعم مكتب إدارة العمل والرفاهية، ويستغل بعضهم معاناة الفئة الأقل دخلاً فيرفعون المقابل المالي

تقنيات التزييف العميق (العربي الجديد)
ضحايا التزييف العميق... تقنيات تشوه سمعة المصريات وتضيع حقوقهن

التوريد من بنوك العيون المعتمدة لا غنى عنه
قرنيات معتمة... الانقسام الليبي يصل إلى زراعة الأعضاء

كاريكاتير المهندي
قمة الخوف... محاولة لتفسير الجمود العربي 

من شمال غزة إلى جنوبها... رحلة عذاب النازحين لا تنتهي
من شمال غزة إلى جنوبها.. رحلة عذاب النازحين لا تنتهي

تستمر معاناة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية جرّاء حرب الإبادة الإسرائيلية، إذ يجد آلاف منهم أنفسهم مضطرين

دولة فلسطين منذ وعد بلفور إلى الاعتراف الأوروبي
دولة فلسطين منذ وعد بلفور إلى الاعتراف الأوروبي

20 إصابة بينها حالتان خطيرتان جراء سقوط مسيّرة يمنية في إيلات
لحظة سقوط مسيّرة من اليمن على فندق في إيلات

نزوح جماعي من غزة مع تصاعد الهجوم الإسرائيلي وتوغل الدبابات فيها
نازحون من غزة يصفون ألم الرحيل على وقع تهديم بيوتهم بروبوتات مفخخة

الناشطة على متن سفينة ألما أوغرايدي تنقل رسالة أسطول الصمود إلى غزة
الناشطة على متن سفينة ألما أوغرايدي تنقل رسالة أسطول الصمود إلى غزة

اقتحامات للأقصى في أول أيام "رأس السنة العبرية"
اقتحامات للأقصى في أول أيام "رأس السنة العبرية"

معروف الرصافي.. نبض القصيدة وصوت الوطن

Bait alkaseed

سيلين ساري
سيلين ساري

سيلين ساري

مدونة مصرية.

سيلين ساري

غزّة.. كوفادونغا العرب وصحوة الأمة

طالبة لبنانية في جامعة السوربون في باريس.
طالبة لبنانية في جامعة السوربون في باريس.

سارة الدنف

سارة الدنف طالبة لبنانية في جامعة السوربون بباريس. صدر لها كتابان، واحد بالعربية وأخر بالفرنسية، ونشرت عدداً من المقالات.

سارة الدنف

بلا عنوان يُذكر

عاصم أمين
عاصم أمين

عاصم أمين

كاتب سوري ومدرس للفلسفة، مقيم في ألمانيا.

عاصم أمين

بنيوية أم تفكيك؟ من البنية المغلقة إلى الاختلاف

ساجي سنو
ساجي سنو

ساجي سنّو

باحث وكاتب وحقوقي متخصّص في القانون الدولي، مقيم في باريس.

ساجي سنّو

الغرب وفلسطين... غسيل السمعة عبر تجارة الأوهام

صحافي مغربي وباحث سلك الدكتوراه في العلوم السياسية.
صحافي مغربي وباحث سلك الدكتوراه في العلوم السياسية.

حسن قديم

صحافي مغربي، باحث في سلك الدكتوراه في العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله.

حسن قديم

الاتفاق السعودي الباكستاني... محور ردع جديد أم؟

خالد الذيب
خالد الذيب

خالد الذيب

خالد الذيب مصمم بصري فلسطيني يعمل مع التلفزيون العربي، يحاول استخدام الصورة كأداة تعبر عن الموقف والذاكرة.

خالد الذيب

فلسطين.. بين الاعتراف والتعريف

من استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنتنياهو في البيت الأبيض 2025/7/7 (أندرو هارنيك/Getty)
وهم الشرق الأوسط الجديد.. خرافة السلام مقابل التنمية

يستمر الاحتلال في تقطيع الضفة الغربية لمنع حركة الفلسطينيين عبر الحواجز ونقاط التفتيش والمستوطنات، الخليل 2025/8/4 (تامير خليفة/Getty)
عن محاولات إخضاع الفلسطينيين سياسياً بعد العدوان على غزة

يعتبر مشروع روابي نموذجاً لإعادة هندسة المدن الفلسطينية في إطار التبعية للاحتلال، روابي 2013/9/18 (إيليا يفيموفيتش/Getty)
السلام الاقتصادي.. منظومة استعمارية

سوريون يراقبون نقطة مراقبة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، القنيطرة 2025/6/11 (إد رام/Getty)
التلاعب الصهيوني بسلطات الأمر الواقع السورية

انتشار أمني بعد اندلاع مواجهات دامية بين العشائر والدروز في السويداء، 14/7/2025 (الأناضول)
ما بعد خريطة الطريق للسويداء

يزور فرج زنزانته التي اعتقل فيها عندما كان يافعاً (عبد الله السعد/ سورية الجديدة)
أطفال المعتقلين... هويات ضائعة وذكريات مسروقة خلف جدران سجون الأسد

محافظة السويداء شهدت اشتباكات مسلحة، 19 يوليو 2025 (عز الدين قاسم/ الأناضول)
السويداء بعد الاتفاق الثلاثي وفي أثنائه

لوحة للفنان مروان قصّاب باشي - القسم الثقافي
ليست نبوءات... هذه حقائق

feh ma feh
إعداد وتقديم: سائد نجم

سائد نجم
إعداد وتقديم: سائد نجم
مُعد ومُقدّم بودكاست "رُواق" على موقع "العربي الجديد". صحافي وكاتب فلسطيني، حاصل على بكالوريوس في الصحافة والإعلام. عمل مذيعاً ومُحرّراً، وأخرج عدداً من البرامج والأعمال المسموعة.

محمد ميلود الغرافي... إلى جهة في الغمام

Mwakaba
إعداد وتقديم: يارا حيدر

يارا حيدر
إعداد وتقديم: يارا حيدر
مهندسة أغذية، حاصلة على شهادة الماجستير في مجال سلامة الغذاء من جامعة دمشق، ومعدّة ومقدمة برنامج "بين البصلة وقشرتها" على "العربي الجديد".

تظاهرة أفلام الثورة السورية: بين واجب الذاكرة وحساسية المشهد

feh ma feh
إعداد وتقديم: سائد نجم

سائد نجم
إعداد وتقديم: سائد نجم
مُعد ومُقدّم بودكاست "رُواق" على موقع "العربي الجديد". صحافي وكاتب فلسطيني، حاصل على بكالوريوس في الصحافة والإعلام. عمل مذيعاً ومُحرّراً، وأخرج عدداً من البرامج والأعمال المسموعة.

جوان صفدي.. أن تغنّي لفلسطين في زمن الإبادة

Bait alkaseed
بدر شاكر السياب.. شاعر الرّافدَين

feh ma feh
إعداد وتقديم: سائد نجم

سائد نجم
إعداد وتقديم: سائد نجم
مُعد ومُقدّم بودكاست "رُواق" على موقع "العربي الجديد". صحافي وكاتب فلسطيني، حاصل على بكالوريوس في الصحافة والإعلام. عمل مذيعاً ومُحرّراً، وأخرج عدداً من البرامج والأعمال المسموعة.

رشيد بوطيب.. الفلسفة في سياقها العربي

ارتياح حقوقي وسياسي لإعادة السيسي قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

لاقى قرار الرئاسة المصرية رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب قبولاً في الأوساط الحقوقية والسياسية في مصر، نظراً للشوائب التي يحتويها هذا المشروع.

عبد الرحمن تياني باحتفال في نيامي، 26 يوليو 2023 (بوريما هاما/فرانس برس)
"تحالف دول الساحل" ينسحب من المحكمة الجنائية: إفلات من العقاب

جانب من معرض لـ عبد الكرم غطاس (صفحة لوفت آرت غاليري على فيسبوك)
المغرب.. ملامح المشهد التشكيلي

مزرعة على مشارف مقديشو، 12 يونيو 2022 (حسن علي علمي/فرانس برس)
الصومال... الزراعة تسحب البساط من الهجرة غير الشرعية

آثار غزة في ظل الإبادة: تاريخ تحت الأنقاض

