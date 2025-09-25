أخبار

أعلنت مصر أنها لا تعارض مبدئياً نزع سلاح حركة "حماس" أو نشر قوة دولية في قطاع غزة المحاصر، لكنها شددت أن أي ترتيبات من هذا النوع مشروطة بإطار سياسي.