أشياء جرجس شكري يحتوي ديوان الشاعر جرجس شكري "أشياء ليس لها كلمات" زهدا لغويا متعمّدا، ونباهة خاصة، بعين محبٍّ للمسرح وزواياه ورؤيته وشجونه، لكنها عين متفصّحة، بلا صخب ولا ضوضاء.

ضاحي خلفان من مرآة أقواله عن أي ربيع دموي يتكلم ضاحي خلفان؟ فلماذا يُلقي بمسؤولية الدماء والخراب على قطر، ويترك حكومات خمس دول عربية وشعوبها، أي ما يوازي 170 مليونا، يتركها هكذا تساق إلى أقدارها الدموية، ويحمّل ذنوب دماء الأمة لدولةٍ في أقصى الشرق.

اتركوه يتكلم على سجيّته دعو الحاكم يمثل مع الصغار، دراما الشفقة المعتادة، كي يكسب ملايين الدموع والتصفيقات أمام الكاميرا في القاعات، وتحت الأرض، وفي المؤتمرات، تلك القاعات التي امتلأت بمن اختارتهم الأجهزة خلال شهور، بشرط الصمت البليغ أمام عبقريته، أو التصفيق والجلوس.