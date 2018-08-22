صناعة الفقر متعدّد الأوجه في مصر تتحدث السلطة المصرية عن العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلا أنّ الأمور تزداد سوءا، نظرا لغياب خطط تنموية تركز على الإنتاج لتوفر السلع وفرص التشغيل، إضافة إلى سياسة محاباة الأغنياء على حساب الفقراء والطبقة الوسطى.

مؤتمر "شباب الكيكي" في مصر حين مازح عبد الفتاح السيسي الشباب حول تقليعة رقصة الكيكي، والتي يخرج فيها قائد السيارة في أثناء قيادتها ليرقص فى الشارع، انفجر الحضور في مؤتمر الشباب في جامعة القاهرة أخيرا بالضحك، ليكتمل المشهد بأن يزيد وزير البترول أسعار البنزين.

خلاف غير رياضي منذ تم اختيار تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، بدأ إصدار تصريحات وكأنه رئيس مجلس إدارة النادي، أو أن "الأهلي" ملك خاص له، اشتراه بأمواله. وهو ما استفز مشجعي النادي، بل جمهورا عريضا من المصريين غير المهتمين بالشأن الرياضي.