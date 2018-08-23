يتحدث الجميع عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بشكل مستمر، مع بداية كل موسم جديد، ومع بداية المباريات وعودة الإثارة والمنافسة إلى ملاعب كرة القدم الأوروبية، يجب مقارنة أرقام اللاعبين، بعد سنوات من التحدي.
بدايةً من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض 767 مباراة، حتى الآن، سجل خلالها 619 هدفاً، مقابل صناعته 253 تمريرة حاسمة لزملائه في برشلونة. ووصل معدل أهدافه في الموسم الواحد إلى 1.14 هدف في المباراة الواحدة، ورفع خلال مسيرته الكروية 33 لقباً. كما سجل ميسي 28 هدفاً في المباريات النهائية التي خاضها، وتصدّر قائمة الهدافين في ثمانية مواسم.
أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فلعب 916 مباراة وسجل 658 هدفاً، مقابل صناعته 208 تمريرات حاسمة، ووصل معدل أهدافه في المباراة الواحدة إلى 0.95 هدف. أما رونالدو فرفع خلال مسيرته الكروية 26 لقباً وسجل 18 هدفاً في المباريات النهائية، مقابل حلوله في صدارة الهدافين مرتين فقط.
وبذلك يتفوق ليونيل ميسي على كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف المصنوعة وعدد الألقاب والأهداف في المباريات النهائية والهداف في موسم واحد. بينما يتفوق رونالدو في عدد المباريات وعدد الأهداف خلال مسيرته الكروية.
المواجهات المباشرة والجوائز
على صعيد المواجهات المباشرة، يتفوق ليونيل ميسي في أكثر من نقطة، أولاً فاز الأرجنتيني في 16 مرة، مقابل 9 لرونالدو. وسجل ميسي 21 هدفاً، مقابل 18 هدفاً للمهاجم البرتغالي، في حين صنع ميسي 12 هدفاً مقابل هدف لكريستيانو فقط.
وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصد رونالدو وميسي خمس كرات ذهبية، مقابل خمس أحذية ذهبية لميسي وأربع لرونالدو. في وقت حصد البرتغالي جائزة أفضل لاعب أوروبي أربع مرات، مقابل ثلاث مرات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وحصد الأرجنتيني جائزة أفضل لاعب في المونديال مرة وأفضل لاعب في "كوبا أميركا" مرة أيضاً، بينما لم يُحقق رونالدو أي جائزة على الصعيد الدولي.
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