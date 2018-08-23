



المواجهات المباشرة والجوائز

على صعيد المواجهات المباشرة، يتفوق ليونيل ميسي في أكثر من نقطة، أولاً فاز الأرجنتيني في 16 مرة، مقابل 9 لرونالدو. وسجل ميسي 21 هدفاً، مقابل 18 هدفاً للمهاجم البرتغالي، في حين صنع ميسي 12 هدفاً مقابل هدف لكريستيانو فقط.



وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصد رونالدو وميسي خمس كرات ذهبية، مقابل خمس أحذية ذهبية لميسي وأربع لرونالدو. في وقت حصد البرتغالي جائزة أفضل لاعب أوروبي أربع مرات، مقابل ثلاث مرات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وحصد الأرجنتيني جائزة أفضل لاعب في المونديال مرة وأفضل لاعب في "كوبا أميركا" مرة أيضاً، بينما لم يُحقق رونالدو أي جائزة على الصعيد الدولي.