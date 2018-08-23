رباعي يوفنتوس/ رباعي نابولي
يتنافس كل من يوفنتوس ونابولي على لقب الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة وهما من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب موسم 2018-2019. ويملك الفريقان خط هجوم قويا مؤلفا من أربعة نجوم كبار قد تصنع الفارق في منافسات الموسم.
بدايةً من فريق يوفنتوس الذي يملك رباعيا لا يُستهان به وسيكون له شأن كبير على أرض الملعب. ولعل أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويأتي خلفه الأرجنتيني باولو ديبالا، وهما سيشكلان القوة الضاربة في خط هجوم "البيانكونيري". ويأتي خلفهما النجمان الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والبرازيلي أليكس ساندرو.
أما رباعي فريق نابولي، والذي سيكون نداً قوياً ومباشراً ليوفنتوس، فيتألف من لورانزو إينسينيي، درايز ميرتينز، أركاديوزس ميليك وأخيراً خوسيه كاليخون. رباعي من ذهب ساهم في نجاح فريق "الجنوب" الإيطالي في السنوات الماضية وجعله واحدا من بين أفضل الأندية الأوروبية.
رباعي روما/ رباعي لاتسيو
يبدو أن فريق روما يُفكر في المنافسة جدياً على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد تعاقده مع أسماء جيدة وامتلاكه خط هجوم ناريا مؤلفا من أربعة أسماء لامعة. أول هذه الأسماء الهداف البوسني إدين دزيكو الذي لطالما أمتع جماهير ملعب "الأولمبيكو"، ومن خلفه هناك اللاعب التركي القناص جانكيز أوندير وابن النجم كلويفرت الذي سيكون له مستقبل كبير مع "الذئاب" وأخيراً خافيير باستوري.
أما الرباعي الهجومي الذي سيواجه روما على مستوى العاصمة فهو رباعي الهجوم في فريق لاتسيو، والمؤلف من الهداف الأول في الفريق شيرو إيموبيلي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، خواكين كوريا ولويس ألبيرتو. هذا الرباعي يملك إمكانيات كبيرة ويمكنه مقارعة الكبار في موسم 2018-2019.
رباعي إنتر / ميلان
رغم الخسارة في الجولة الأولى أمام فريق ساسوولو، إلا أن فريق إنتر ميلان يملك رباعيا قويا في خط المقدمة والمؤلف من الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي، إيفان بيرسيتش، كييتا بالدي، يان كارمو. رباعي هجومي مُتجدد وسيكون له شأن كبير في الدوري الإيطالي.
على الطرَف الآخر، هناك رباعي ميلان القوي في الموسم الحالي، والذي يتمثل في وجود المهاجم الأرجنتيني غونزالو إيغوايين بصفقة "الروسونيري" الجديدة، بالإضافة إلى كل من التركي هاكان كالهانوغلو، باتريك كوتروني وأخيراً سوسو. هذا الرباعي سيُحاول مساعدة ميلان للمنافسة على اللقب.
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