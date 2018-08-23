



رباعي إنتر / ميلان



رغم الخسارة في الجولة الأولى أمام فريق ساسوولو، إلا أن فريق إنتر ميلان يملك رباعيا قويا في خط المقدمة والمؤلف من الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي، إيفان بيرسيتش، كييتا بالدي، يان كارمو. رباعي هجومي مُتجدد وسيكون له شأن كبير في الدوري الإيطالي.



على الطرَف الآخر، هناك رباعي ميلان القوي في الموسم الحالي، والذي يتمثل في وجود المهاجم الأرجنتيني غونزالو إيغوايين بصفقة "الروسونيري" الجديدة، بالإضافة إلى كل من التركي هاكان كالهانوغلو، باتريك كوتروني وأخيراً سوسو. هذا الرباعي سيُحاول مساعدة ميلان للمنافسة على اللقب.