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وإذا ما فشل رونالدو في مهمته هذه فعليه ألا ييأس، إذ سجل البرازيلي ريفالدو هدفه الأول في الدوري الإيطالي حين وصل إلى ميلان في المباراة الثالثة، وهذا الأمر حصل مع دينيس بيركامب أيضاً في إنتر، بينما انتظر زميله السابق ريكاردو كاكا الجولة الرابعة ليهز الشباك، أما الفرنسي زين الدين زيدان، مدربه السابق، فاحتاج 5 مباريات في الكالتشيو ليسجل ليوفنتوس، بينما احتاج ديبالا لـ6 (باليرمو) وماورو إيكاردي (سمبدوريا) وإيفان زامورنا لـ7 لقاءات وأوليفر بيرهوف لـ13 مع ميلان.