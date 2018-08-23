يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتسجيل هدفه الأول في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فشل في الجولة الأولى في هزّ الشباك، خلال مباراة فريقه يوفنتوس أمام نظيره هيلاس فيرونا.
ويلتقي يوفنتوس نظيره لاتسيو على ملعبه في مدينة تورينو، بالتالي فإن رونالدو سيقابل جماهير فريقه الجديد بعد تركه ريال مدريد الإسباني للمرة الأولى رسمياً هذا الموسم.
وفشل رونالدو في معادلة رقم بعض النجوم السابقين الذين نجحوا في التسجيل من الجولة الأولى في الدوري الإيطالي بعد وصولهم مباشرة، ونذكر منهم أساطير ميلان الهولنديين ماركو فان باستن ورود خوليت، والأوكراني أندريه شيفشينكو، وكذلك جورج وياه، وكلّا من لاعبي يوفنتوس السابقين زلاتان إبراهيموفيتش وكارلوس تيفيز، إضافة إلى نجمي إنتر سابقاً صامويل إيتو والأرجنتيني دييغو ميليتو (جنوى)، وكذلك اللاعب الذي تألق في باليرمو بداية قبل انتقاله إلى نابولي ثم باريس سان جيرمان، الأوروغوياني إدينسون كافاني.
وفي حال سجل رونالدو في الجولة الثانية، فإنه سيعادل رقم بعض النجوم الكبار الذين حققوا الأمر عينه، على غرار البرازيلي كاريكا والأرجنتيني غونزالو إيغوايين ومواطنه دييغو أرماندو مارادونا (نابولي) والفرنسي ميشيل بلاتيني وأيان راش وتريزيغه (يوفنتوس) وبابان (ميلان) ورودي فولر وإدين دجيكو (روما) والظاهرة البرازيلية رونالدو، والألماني يورغن كلينسمان (إنتر) وغابريال باتيستوتا (فيورنتينا) ومواطنه الأرجنتيني هيرنان كريسبو والكولومبي أسبريا (بارما).
ويلتقي يوفنتوس نظيره لاتسيو على ملعبه في مدينة تورينو، بالتالي فإن رونالدو سيقابل جماهير فريقه الجديد بعد تركه ريال مدريد الإسباني للمرة الأولى رسمياً هذا الموسم.
وفشل رونالدو في معادلة رقم بعض النجوم السابقين الذين نجحوا في التسجيل من الجولة الأولى في الدوري الإيطالي بعد وصولهم مباشرة، ونذكر منهم أساطير ميلان الهولنديين ماركو فان باستن ورود خوليت، والأوكراني أندريه شيفشينكو، وكذلك جورج وياه، وكلّا من لاعبي يوفنتوس السابقين زلاتان إبراهيموفيتش وكارلوس تيفيز، إضافة إلى نجمي إنتر سابقاً صامويل إيتو والأرجنتيني دييغو ميليتو (جنوى)، وكذلك اللاعب الذي تألق في باليرمو بداية قبل انتقاله إلى نابولي ثم باريس سان جيرمان، الأوروغوياني إدينسون كافاني.
وفي حال سجل رونالدو في الجولة الثانية، فإنه سيعادل رقم بعض النجوم الكبار الذين حققوا الأمر عينه، على غرار البرازيلي كاريكا والأرجنتيني غونزالو إيغوايين ومواطنه دييغو أرماندو مارادونا (نابولي) والفرنسي ميشيل بلاتيني وأيان راش وتريزيغه (يوفنتوس) وبابان (ميلان) ورودي فولر وإدين دجيكو (روما) والظاهرة البرازيلية رونالدو، والألماني يورغن كلينسمان (إنتر) وغابريال باتيستوتا (فيورنتينا) ومواطنه الأرجنتيني هيرنان كريسبو والكولومبي أسبريا (بارما).
وإذا ما فشل رونالدو في مهمته هذه فعليه ألا ييأس، إذ سجل البرازيلي ريفالدو هدفه الأول في الدوري الإيطالي حين وصل إلى ميلان في المباراة الثالثة، وهذا الأمر حصل مع دينيس بيركامب أيضاً في إنتر، بينما انتظر زميله السابق ريكاردو كاكا الجولة الرابعة ليهز الشباك، أما الفرنسي زين الدين زيدان، مدربه السابق، فاحتاج 5 مباريات في الكالتشيو ليسجل ليوفنتوس، بينما احتاج ديبالا لـ6 (باليرمو) وماورو إيكاردي (سمبدوريا) وإيفان زامورنا لـ7 لقاءات وأوليفر بيرهوف لـ13 مع ميلان.
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