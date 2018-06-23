تشير شركة "برايس واتر هاوس كوبرز" للاستشارات إلى أن نحو ثلاثة ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة ويبدآن قيادة السيارات بحلول عام 2020. وتم السماح بافتتاح عدد من مدارس قيادة السيارات للنساء في مدن مثل الرياض وجدة، تعلم حتى قيادة الدراجات النارية.



11/ ماذا عن الإصلاحات المماثلة؟



بالتزامن مع هذا، تجري السعودية، إحدى أكثر دول العالم تشددا، تغييرات اجتماعية مهمة وإصلاحات اقتصادية بينها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، ورفع الحظر عن صالات السينما وحفلات غنائية، كما سمحت السلطات للنساء في يناير/كانون الثاني بدخول ملاعب كرة القدم لتشجيع فرقهن المفضلة. ثم قررت في فبراير/شباط السماح للنساء بتأسيس أعمال من دون الحاجة إلى موافقة الرجل. وفي الشهر ذاته، قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية عبد الله بن محمد المطلق، إن ارتداء العباءة ليس إلزاميا، في أول تعليق من نوعه من رجل دين معروف.



12/ حقوقيات سعوديات في سجون بن سلمان





أبرزهنّ لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وعائشة المانع اعتقلن في مايو/أيار الماضي؛ وهنّ من المطالبات بإسقاط نظام الولاية، وبالسماح للمرأة بالقيادة، كما شهدت السجون السعودية اعتقال عدد آخر من الحقوقيات وإطلاق سراحهن في مرات سابقة.

وقد شنّت وسائل الإعلام المحلية حملة بدورها ضدّ هؤلاء الناشطات، ووصفتهنّ بـ"الخيانة" والعمل على تقويض الاستقرار. وفيما تم الإفراج عن البعض مؤقتا، لا يزال 9 ناشطات ونشطاء وراء القضبان، ويواجهون تهما خطيرة وأحكام سجن طويلة، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".





وتقول روثنا بيغم وهي باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في المنظمة: "عندما أعلنت السعودية في سبتمبر/أيلول أنها أخيرًا سترفع الحظر على قيادة النساء في 24 يونيو/حزيران 2018، ظننت أنني سأحتفل بإنجاز ناضلت ناشطات حقوق النساء السعوديات الشجاعات منذ ما يقرب من 3 عقود لتحقيقه. بدلًا من ذلك، ومع اقتراب يوم الأحد، أشعر بالانزعاج الشديد لأن العديد من رافعات ورافعي لواء هذه الإصلاحات تم إسكاتهم أو سجنهم أو إجبارهم على الخروج إلى المنفى".