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"تسريب الأسئلة لم يكن في مراكز امتحان محدودة، بل على مستوى واسع جداً، وقد كشف كل ذلك بالأدلة



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وأكد أنّ "المافيات داخل الوزارة التي سربت الأسئلة وباعتها، ستمنع أي تحقيق في الموضوع، لذا فإنّ الحكومة مسؤولة ويجب أن تتدخل بشكل مباشر، وأن توفر الحماية الكافية للجنة النزاهة للتحقيق في الموضوع حتى انتهاء عملها".



من جهته، دعا المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزير التربية ووكلاء الوزارة المسؤولين عن تسريب الأسئلة إلى "الاستقالة".



وقال مسؤول المكتب، ضياء الأسدي، في بيان صحافي، إنّ "رئيس الحكومة حيدر العبادي مطالب بإحالة الوزير ووكلائه إلى التحقيق والنزاهة"، داعياً أولياء أمور الطلاب إلى "مقاضاة الوزارة وملاحقتها لما تسببت به من تحطيم لنفسية الطلاب واستعدادهم لأداء الامتحانات". وتساءل "كيف يحفظ أبناءنا من يفشل في حفظ الأسئلة؟".



وأبدى أولياء أمور الطلاب امتعاضهم، من فشل الوزارة في توفير الحماية للأسئلة وتوفير أجواء مناسبة للامتحانات، مؤكدين أنّ حال الامتحانات لا يختلف عن حال الانتخابات.





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وقال أبو عبد الله، وهو والد أحد الطلاب الذين أدوا امتحان التربية الإسلامية، لـ"العربي الجديد"، إنّ ابنه "محبط جداً من إلغاء الامتحان، خاصة أنه بذل جهداً كبيراً في المراجعة، وأدى الامتحان بشكل مميز"، مبيناً أنّ "فشل الوزارة بأداء واجبها سيدفع الطلاب ثمنه، من نفسيتهم وراحتهم ومن درجاتهم".



واستغرب: "تزامن الفشل في الامتحانات مع الفشل في الانتخابات"، مؤكداً أنّ "ذلك يعكس الفشل في عموم مؤسسات الدولة العراقية، التي لم تبن على أسس مهنية، بل على أسس حزبية مقيتة"، وفق تعبيره.