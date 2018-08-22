تستضيف القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية، للتمهيد لقمة رئاسية في الخرطوم في أكتوبر المقبل، من المنتظر أن يتم خلالها التوقيع على نحو 20 اتفاقية تعاون بين البلدين.

ويرأس اجتماعات القاهرة وزيرا الخارجية في البلدين، وبحسب سفير مصر في الخرطوم أسامة شلتوت، فإن الاجتماعات ستناقش ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسؤولين في السودان ومصر، تمهيداً لعرضها على اللجنة الرئاسية التي ستُعقد في الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، برئاسة الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الحكومية (سونا) عن شلتوت قوله إن اجتماع القاهرة الذي ضم كبار المسؤولين "هدف إلى وضع رؤية استراتيجية للشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والتعليمية وغيرها من المجالات، تمهيداً لرفع تقرير للجنة الوزارية المحدد لها الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على توقيع 20 اتفاقية.





وأشار السفير المصري إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الفعاليات المشتركة لتوطيد العلاقات بين البلدين وفقاً لتوجيهات قيادة البلدين، مبيناً أنه تم عقد أكثر من 22 لقاء قمة جمعت بين الرئيسين البشير والسيسي، وكان آخرها خلال زيارة السيسي إلى الخرطوم التي تم خلالها وضع جدول لمشروعات استراتيجية يتم تنفيذها على أرض الواقع تلبية لطموحات شعبي وادي النيل.

وأضاف شلتوت أن هذه الفعاليات تصبّ في مصلحة شعبي وادي النيل وتطلب مزيداً من الجهد، لافتاً إلى أن هناك توجيهات صدرت بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات استراتيجية وتحقيق التكامل الاقتصادي ليكون نموذجاً يحتذى به في الدول العربية.