إشاراتٌ تبعثها قيادة حزب العدالة والتنمية المغربي في شخص الأمين العام، سعد الدين العثماني، إلى قواعدها، لتأكيد أن مناكفة التحكّم والسلطوية التي كانت أسلوب الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، أضحت تاريخا، وأن مستقبل الحزب في العودة إلى حجمه الطبيعي.

إشاراتٌ تبعثها قيادة حزب العدالة والتنمية المغربي في شخص الأمين العام، سعد الدين العثماني، إلى قواعدها، لتأكيد أن مناكفة التحكّم والسلطوية التي كانت أسلوب الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، أضحت تاريخا، وأن مستقبل الحزب في العودة إلى حجمه الطبيعي.