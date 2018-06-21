عن ضحايا قوارب الموت في تونس حادثة غرق المركب المنكوب بالمهاجرين التونسيين غير النظاميين عند دالّة وحمّالة أسرار مُلغزة، وتثير أسئلة كثيرة: كيف تحرّكت شبكات الهجرة غير الشرعية ونشطت؟ كيف استقطبت هواة الهجرة خلسة وسفّرتهم، من دون أن تنتبه الأجهزة الأمنية التونسية إلى ذلك؟.

عن الشباب والسياسة في تونس يتبين المتابع لتفاصيل الشأن العام في تونس أن فئة الشباب ظلت على هامش المشهد السياسي بعد الثورة، على الرغم من أنّها قوة ديمغرافية وازنة داخل الاجتماع التونسي، وتمثل 60 % من الجسم الانتخابي.

تونس في المؤشّر العربي تبين الأرقام التي أوردها المؤشّر العربي بنسخته السادسة التي أصدرها أخيرا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أنّ مشاغل التونسيين تتعلّق أساساً بترسيخ المسار الديمقراطي والاستياء من أداء الفاعلين السياسيين، والتطلّع إلى تحسين الوضع المعيشي، والتفكير في الهجرة.