انتخب البرلمان الباكستاني، في أغسطس/آب الماضي، زعيم "حركة الإنصاف" عمران خان رئيساً للوزراء، وهو سيكون رئيس الوزراء الـ22 لهذا البلد منذ استقلاله عن الهند عام 1947.

وخان (65 عاماً)، وُصف مرات عدة بـ"القائد صاحب الكاريزما" الذي قاد باكستان إلى الفوز بكأس العالم في الكريكت عام 1992، كما تزوج 3 مرات من جيمايما غولدسميث، ريهام خان، وأخيراً بشرى واتو في العام الحالي.



جيمايما غولدسميث

في سن الـ45 تزوج عمران خان الوريثة البريطانية جيمايما غولدسميث، وكانت في الـ21 من العمر، وهي ابنة أحد أثرى رجال العالم حينها، السير جيمس غولدسميث. أنجبا ولدين، ثم انفصلاً عام 2014، لـ"صعوبة تأقلمها مع حياة خان السياسية في باكستان".

ويبدو أنهما حافظا على علاقة وديّة، إذ هنأته سميث بفوزه في الانتخابات الباكستانية، واصفة إياه بـ"والد طفليها" الذي أعطى "درساً مذهلاً في الإصرار والإيمان ورفض الهزيمة".







ولدت غولدسميث في 30 يناير/كانون الثاني عام 1974، في لندن، وهي منتجة وصحافية وناشطة بريطانية. التحقت بجامعة "بريستول" عام 1993 لدراسة الأدب الإنكليزي، ثم تركتها عند زواجها من خان عام 1995، وحازت درجة البكالوريوس عام 2002.

قبل زفافها بفترة قصيرة اعتنقت الإسلام. وبعد الزواج، انتقلت إلى مسقط رأس عمران، لاهور في باكستان، حيث تعلمت اللغة الأردية، وبدأت بارتداء الملابس الباكستانية التقليدية.







خان وغولدسميث عام 2002 (سعيد خان/فرانس برس)

ريهام خان

تزوج خان للمرة الثانية، عام 2015، من الصحافية ريهام خان، لأقل من عام. وزعمت مقدمة نشرة الطقس السابقة في "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) أنها تعرضت للترهيب من قبل مناصريه، وكتبت مذكراتها التي كشفت فيها عن "فضائح مفصلة"، واتهمته بـ"الزنا" و"تعاطي المخدرات" و"إنجاب 5 أطفال غير شرعيين" و"محاباة الصهيونية".

وسببت الصحافية البريطانية ضجة في باكستان حيث عُلق نشر كتابها في الفترة التي سبقت الانتخابات في البلاد.







استمر زواج عمران وريهام خان نحو 10 أشهر (عارف علي/فرانس برس)



ويبدو أنها لم تنتخب زوجها السابق في الانتخابات الأخيرة، إذ نشرت صورة نمر على "تويتر" معلقة "انتخبت بيلي". وعلى الرغم من عدم التأكد من هوية المرشح الذي دعمته، إلا أن صورة النمر الرضيع تتطابق مع الشعار الانتخابي لـ"الرابطة الإسلامية الباكستانية".







بشرى واتو

تزوج خان مرشدته الروحانية بشرى واتو، في حفل متواضع، في لاهور، عام 2018. وواتو أم لولدين و3 بنات.

الزواج الثالث أغضب الزوجة السابقة ريهام خان، التي وصفته بـ"الخائن"، زاعمة أن علاقته بواتو بدأت قبل طلاقهما، في حديثها لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية. كما انتقدت نقاب واتو، واصفة هذا الزواج بـ"الانتحار السياسي".







وُصفت واتو بمرشدة خان الروحانية (فيسبوك)