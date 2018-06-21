دفعت رغبة مدرس الرياضيات الهندي كليفين فرانسيز، لمشاهدة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، إلى قيادة دراجته الهوائية إلى روسيا، حيث تقام منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونظراً إلى ضعف إمكانياته المادية، بدأ فرانسيز رحلته بالسفر جواً إلى دبي، في 23 فبراير/شباط الماضي، ثم أبحر إلى إيران، حيث باشر رحلة مسافتها أكثر من 4200 كلم إلى روسيا ركوباً على دراجته الهوائية، وفقاً لموقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).

وقضى فرانسيز 45 يوماً في إيران، حيث حلّ ضيفاً على بيوت الإيرانيين، ولم يمكث في الفندق إلا يومين. وكانت محطته التالية أذربيجان، حيث نصب خيمته في المتنزهات، لأنه لم يستطع تحمل كلفة الإقامة في فندق.







وحين وصل إلى جورجيا، اضطر إلى تغيير خطته، إذ منع من دخول البلاد. وهكذا، علق طوال يوم كامل على الحدود بين جورجيا وأذربيجان، قبل أن يمنح تأشيرة عاجلة لإعادة الدخول إلى أذربيجان. وقرر دخول روسيا عبر داغستان التي لا تعد منطقة آمنة، وذلك في الخامس من يونيو/حزيران الحالي.







ويتابع قيادة دراجته إلى روسيا لمشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك، يوم الثلاثاء المقبل، كونها الوحيدة التي تمكن من شراء بطاقة لحضورها، علماً أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب المفضل لديه، ويأمل بمقابلته والحصول على توقيعه على دراجته.



