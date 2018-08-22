مع تزايد عدد المسلمين في كندا، وعدم اتساع المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى، تم حجز قاعات احتفالات أو صالات ألعاب كبيرة أو حتى فناء مدارس لأداء الصلاة.
في مدينة "لندن أونتاريو" بمقاطعة أونتاريو، التي يبلغ عدد المسلمين فيها نحو 40 ألفا، ولا تضم سوى مسجدين ومركز إسلامي واحد، بحث المسلمون عن قاعة أو ملعب لأداء الصلاة، لكنهم لم يجدوا، فطلبوا من إدارة مدرسة "سانت أندريه" الكاثوليكية السماح لهم بالصلاة في حديقة المدرسة، فوافقت.
لكن تساقط المطر منع من أداء الصلاة في حديقة المدرسة، فتم اللجوء إلى خطة بديلة تمثلت في الصلاة داخل قاعة الألعاب المغطاة، ورغم أنها لم تتسع لكل المصلين في المدينة، إلا أن عددا كبيرا منهم تمكن من المشاركة في الصلاة، في تأكيد جديد على التعددية وحرية الدين التي تتمتع كندا.
"العربي الجديد" رصد أجواء صلاة العيد داخل المدرسة الكاثوليكية في لندن أونتاريو في هذا الفيديو.
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق