اتفق الزعيمان الكوريان في اجتماعهما الأول على عقد لقاءات لمّ شمل الأسر في 15 أغسطس/ آب، ذكرى احتفل بها كلا البلدين بمناسبة استقلال شبه الجزيرة الكورية عن الحكم الاستعماري الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. في هذا الإطار، أعرب بارك كيونغ سيو، رئيس الصليب الأحمر في كوريا الجنوبية، عن أمله في إجراء محادثات مثمرة يمكن أن "ترفع الحزن عن أمتنا".برامج لمّ الشمل شديدة العاطفية عادة، فمعظم الراغبين في المشاركة هم من كبار السن الذين يتوقون إلى جمع شملهم مع أحبائهم قبل أن يموتوا.