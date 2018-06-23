التقى كيم ومون مرة أخرى في مايو/ أيار الماضي، وفتحت قمتاهما قنوات عدة لمحادثات سلام بين الكوريتين. واتفقت الجارتان المتنافستان مؤخراً على استعادة قنوات الاتصال العسكرية الساخنة عبر الحدود وشكلت فرقاً ميدانية مشتركة في بعض الفعاليات في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في إندونيسيا.
اتفق الزعيمان الكوريان في اجتماعهما الأول على عقد لقاءات لمّ شمل الأسر في 15 أغسطس/ آب، ذكرى احتفل بها كلا البلدين بمناسبة استقلال شبه الجزيرة الكورية عن الحكم الاستعماري الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. في هذا الإطار، أعرب بارك كيونغ سيو، رئيس الصليب الأحمر في كوريا الجنوبية، عن أمله في إجراء محادثات مثمرة يمكن أن "ترفع الحزن عن أمتنا".
برامج لمّ الشمل شديدة العاطفية عادة، فمعظم الراغبين في المشاركة هم من كبار السن الذين يتوقون إلى جمع شملهم مع أحبائهم قبل أن يموتوا.
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