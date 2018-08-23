أعلنت أسرة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير معصوم مرزوق ، اليوم الخميس، أن قوةً كبيرة من الشرطة المصرية قامت بمحاصرة منزله صباحاً، وألقت القبض عليه، واقتادته إلى مكان غير معلوم، فيما أوضح المرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي ، والمحامي طارق العوضي، أنهما تلقيا إخطاراً من أسرة القيادي في "تيار الكرامة" المعارض بالواقعة.وقال العوضي: "القبض على السفير معصوم مرزوق من منزله - تجاوز عامه الخامس والسبعين - اللي بيحصل ده عيب أوي والله".

كما كشف المحامي الحقوقي، أن الأمن المصري ألقى القبض على أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي البارز رائد سلامة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، من منزله بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الحملة التي يشنها النظام المصري ضد معارضيه.

وفيما قال المحامي خالد علي، ومقربون من أسرة الناشط اليساري المعروف، كمال خليل، إن قوات الأمن داهمت منزله، أكد خليل، عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه بخير، ولم يعتقل حتى الآن.

اعتقال معصوم



وكان معصوم مرزوق قد طرح مبادرة تطالب بإجراء استفتاء شعبي حول استمرار نظام الحكم الحالي، ممثلاً في الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته وبرلمانه، وفقاً للمادة 157 من الدستور، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، الأمر الذي أثار غضب الأذرع الإعلامية والنيابية الموالية للنظام، ودفعها للمطالبة بمحاكمته بدعوى إهانته السلطة القضائية.

وأقرت المبادرة التي طرحها مرزوق بشرعية نظام الحكم الحالي، في حال موافقة "50 في المائة زائد واحدا" من الناخبين المصريين على استمراره، ومن ثم تأييد سياساته المتبعة في كافة المجالات. أما إذا رفضت الأغلبية استمراره، فإن الاستفتاء يعد بمثابة إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور، ويفضي إلى إنهاء ولاية السيسي، وحل مجلس النواب، وإعلان استقالة الحكومة القائمة، وتولي مجلس انتقالي أعمال الحكم والتشريع لمدة ثلاثة أعوام.وأفاد مرزوق بأن المجلس الانتقالي سيتشكل من 13 عضواً، يمثلون بشكل متوازن المحكمة الدستورية، ومجلس الدولة، والأحزاب السياسية غير المؤتلفة أو المتعاونة مع نظام الحكم الحالي، بحيث يتخذ مجلس القضاء الأعلى قراراً بتشكيل المجلس بعد أسبوع من ظهور نتيجة الاستفتاء، بناءً على ترشيح تلك الجهات، واختيار أعضاء المجلس رئيساً ونائبين بالانتخاب، واتخاذ قراراته بالأغلبية البسيطة.ودعت المبادرة إلى تقنين أحكام العدالة الانتقالية، في ما يخص الحقيقة والمصارحة والمصالحة، والإفراج الفوري عن كل المحبوسين في قضايا الرأي، وإقرار تعويضات عادلة ومجزية لكل ضحايا هذه الفترة بواسطة لجنة قضائية مستقلة يحددها المجلس الأعلى للقضاء، مع عمل المجلس الانتقالي على مراجعة شاملة لكل القوانين واللوائح التي صدرت خلال السنوات التي تلت الثورة المصرية في العام 2011.