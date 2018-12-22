أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أنها تجري حالياً مشاورات متواصلة ودائمة للرد على استهداف الاحتلال المتظاهرين السلميين في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة"، ضمن مسيرات العودة، أمس الجمعة، التي أدت لاستشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال.
وقالت الغرفة، التي تضم الأذرع العسكرية لمختلف الفصائل الفلسطينية، في بيان مقتضب، وصلت "العربي الجديد" نسخة عنه، إن "الغرفة سيكون لها موقف واضح يوم غدٍ الأحد لتحديد سياساتها وقواعد عملها تجاه عنجهية الاحتلال، وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة".
في السياق ذاته، أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، في مؤتمر صحافي عقدته بمدينة غزة، أن استمرار التسويف والمماطلة من الاحتلال الإسرائيلي في رفع الحصار ووقف كل أشكال العدوان والانتهاكات سيؤدي إلى الانفجار مجدداً، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة.
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وقالت الهيئة إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة للتفاهمات الأخيرة، من خلال استهداف المتظاهرين السلميين، مشددة على أن "مسيرات العودة ستتواصل بوصفها أحد أهم المظاهر الكفاحية المشرقة التي تجسد المضيّ على خط الكفاح".
وسجلت الجمعة الـ 39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات بالرصاص الحي، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها سقوط شهداء منذ تطبيق التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ بدء مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، استشهد ما يزيد عن 255 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب أكثر من 20 ألفاً آخرين بجراح متفاوتة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمشاركين في المسيرة التي انطلقت في 30 مارس/ آذار.
وقالت الغرفة، التي تضم الأذرع العسكرية لمختلف الفصائل الفلسطينية، في بيان مقتضب، وصلت "العربي الجديد" نسخة عنه، إن "الغرفة سيكون لها موقف واضح يوم غدٍ الأحد لتحديد سياساتها وقواعد عملها تجاه عنجهية الاحتلال، وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة".
في السياق ذاته، أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، في مؤتمر صحافي عقدته بمدينة غزة، أن استمرار التسويف والمماطلة من الاحتلال الإسرائيلي في رفع الحصار ووقف كل أشكال العدوان والانتهاكات سيؤدي إلى الانفجار مجدداً، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة.
وقالت الهيئة إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة للتفاهمات الأخيرة، من خلال استهداف المتظاهرين السلميين، مشددة على أن "مسيرات العودة ستتواصل بوصفها أحد أهم المظاهر الكفاحية المشرقة التي تجسد المضيّ على خط الكفاح".
وسجلت الجمعة الـ 39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات بالرصاص الحي، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها سقوط شهداء منذ تطبيق التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ بدء مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، استشهد ما يزيد عن 255 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب أكثر من 20 ألفاً آخرين بجراح متفاوتة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمشاركين في المسيرة التي انطلقت في 30 مارس/ آذار.
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