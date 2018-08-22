البحر وإعلام الفرجة حوّلت الثورة الإعلامية المؤتمرات واللقاءات بين الرؤساء في العالم إلى فضاء للإثارة والخداع، فضاء للفرجة والتسلية، بكل ما تَتطلبه قواعدها من لعب وتنكُّر، ومن صمت وكلام.. ولهذا، قلت في نفسي البحر أحلى، ومعانقة الموج والرمال أرحم..

العرب في مهب الريح يعدُّ نشوء تجمعات إقليمية عربية من ثمار التحولات التي عرفها المشروع القومي، حيث نشأت مؤسسات التعاون الإقليمي في الخليج والمغرب العربي، وهي مؤسساتٌ لم تستطع الانتصار على عوائقها الكثيرة، فأصبحت بلا فعل أو أثر.

الأوغاد الجدد يتنكّر الأوغاد، وبخفّةٍ لا مثيل لها، لكل المبادئ التي ناضل الفلسطينيون من أجل أن تظل عنواناً ملازماً لقضيتهم، وشعاراً مُوَلِّداً لأفق تحركهم النضالي، الهادف أساساً إلى تحرير أرضهم، وبناء دولتهم المستقلة.