الأردن.. عندما ينتصر الشارع وترحل حكومة لم تفعل التمائم ولا أعمال المشعوذين شيئاً لإبقاء هاني الملقي رئيساً للوزراء في الأردن، فقد كانت حقائق الاستطلاعات مرعبة عن مؤشرات التراجع بالثقة وغياب القادة، وأكدت أنّ الحكومة تتهاوى بعين النخب والعينة الوطنية، وتفوق الملقي في الإخفاق على من سبقوه.

الأردن.. قلق داخلي وتمائم حكومية كلما التفت القيادة حول الشعب ربحت أكثر، وكلّما زاد الانفتاح السياسي وتعمقت الديمقراطية أمكن ضمناً عبور كوارث الإقليم بأكثر قوة وصلابة، فالحكومات ليست أغلى من الشعب، والقرار تجاه الأزمات في الإقليم يجب أن ينحاز للعقلانية والمصالح الوطنية.

الأردن في المؤشر العربي تعكس الأرقام المتعلقة بالأردن فجوة كبيرة بالثقة، وتراجعاً في شروط المواطنة، وهذاواقع ينذر بالأسوأ، في ظل غياب الثقة وتراجعها أيضا بالأداء الحكومي، والقدرة على مواجهة التحديات المعاشية، فالفقر في ارتفاع، والرتق ازداد اتساعاً، وهو واقعٌ ينذر بتحرّك الكتلة الصامته.