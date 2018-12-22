جرى الإعلان عن الجائزة ضمن فعاليات "المؤتمر الأول للصحافة الاحترافية" الذي نظمته الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية NIRIJ يومي 20 و21 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وكشف التحقيق المنشور في 8 سبتمبر/ أيلول 2018 عن تزايد أعداد المصابين بالإسهال المائي وأمراض الجهاز الهضمي والمغص المعوي الحاد وحالات القيء الشديد الناتج عن تلوث مياه الشرب في محافظة البصرة منذ مطلع شهر يوليو/ تموز حتى 26 أغسطس/ آب 2018، إذ وصلت نسبة التلوث الجرثومي إلى 50 في المائة في مياه الإسالة القادمة من محطات التنقية والتعقيم، وبلغ التلوث الكيميائي في مياه الإسالة 100 في المائة، فضلاً عن ارتفاع تراكيز الأملاح الصلبة الذائبة الكلية والملوحة إلى أضعاف ما كانت عليه سابقاً.

وانتشرت تلك الإصابات في مناطق محافظة البصرة، التي تستخدم مياه شط العرب، "المتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في منطقة القرنه (56 كم شمال البصرة)، بعدما تملَّح وتزايدت نسبة الملوثات فيه نتيجة قلة المتساقطات (الأمطار) وانخفاض الواردات المائية من خارج العراق (الدول المشاطئة للعراق في حوضي دجلة والفرات) وقطع إيران مياه نهر الكارون (المصدر الأساسي لمد شط العرب بالمياه العذبة، إذ كان يغديه بمعدل 200 متر مكعب في الثانية)، وتحويل مجراه إلى داخـل أراضيها".

الجدير بالذكر أن تحقيق "العربي الجديد" يكشف: إهدار أموال الخزينة العامة الفلسطينية لمصلحة متنفذين وشخصيات عامة" فاز بجائزة أفضل تحقيق استقصائي في فلسطين لعام 2018 مناصفة، ضمن جوائز النزاهة التي ينظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في فلسطين.

جرى الإعلان عن الجائزة في حفل النزاهة الوطني الثالث عشر، والذي أقيم في مدينة رام الله والقطاع المحتل في آنٍ واحد، احتفاءً باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، تحت شعار "الخير في شعبنا باقٍ".

وكان تحقيق "العربي الجديد" استباحة الشاطئ التونسي... ممثلة شهيرة ولاعب دولي سابق في قائمة مخالفي "غار الملح"، للزميل الحسين بن عمر، قد فاز بجائزة أفضل عمل صحافي استقصائي مكتوب لسنة 2018.

وجرى الإعلان عن الجائزة ضمن فعاليات "المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد"، الذي نظّمته الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد في تونس (حكومية) يومي 7 و8 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

الجدير بالذكر كذلك أن تحقيق "طلاق القاصرات الأردنيات... حياة زوجية تنتهي قبل أن تبدأ"، للزميلة أنصار أبو فارة، فاز بالمركز الأول عن فئة التحقيقات المكتوبة في "جائزة صحافة الطفل لعام 2018"، التي نظمها معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وكان تحقيق "المصريون في الأردن... براءات من اتهامات كيدية ومخالفات تصل إلى حد الاتجار بالبشر" قد فاز بالمركز الثاني في مسابقة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عن فئة العمالة المهاجرة واللاجئين لعام 2018 في مايو/ أيار الماضي، كما حاز تحقيق "العربي الجديد يكشف... ثغرات الهجرة السرية بالمطارات المصرية واليونانية" جائزة أريج في حقل التحقيقات المكتوبة مناصفة مع تحقيق عن "الاغتصاب الزوجي في مصر" في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017.



فيما فاز تحقيق "الدجاج المحرّم.. مزارع الاحتلال تنشر المرض بين الغزيين"، الذي نشره موقع وجريدة "العربي الجديد" في أغسطس/ آب من عام 2016، بجائزة أفضل تحقيق استقصائي لعام 2016، في مسابقة مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بينما فاز غيث الأحمد بالمركز الأول في مسابقة مشروع "الجوار الأوروبي للإعلام" Media Neighbourhood Journalism Awards، عن قسم الصحافة المكتوبة التي أقيمت تحت إشراف شبكة "بي بي سي" الإعلامية، عن تحقيق "مسيحيو دير الزور مئة عام من الهجرة القسرية"، الذي نُشر في صحيفة "العربي الجديد" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015، فيما حصد تحقيق "إمبراطورية آل مخلوف المالية.. أسرار علاقة خال بشار الأسد بإسرائيل" جائزة مكافحة الفساد والجريمة المنظّمة، ضمن فعاليات ملتقى مؤسسة أريج.