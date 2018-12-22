وأوضح بيان لجامعة زيوريخ السويسرية، التي أشرفت على الدراسة، أن "الكوكب يعرف رسميا باسم HD219134 b، ويقع على بعد 21 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة كاسيوبيا".

وقالت كارولين دورن، عالمة الفيزياء الفلكية في معهد العلوم الحاسوبية في جامعة زيوريخ "قد يكون الكوكب مثل الياقوت الأحمر والأزرق، لأن هذه الأحجار الكريمة هي أكاسيد ألمنيوم شائعة على كوكب خارج المجموعة الشمسية".

ووفقا لعلماء الفلك، على عكس الأرض، فإنه على الأرجح ليس لديه نواة ضخمة، ولكنه غني بالكالسيوم والألمنيوم، ما يشير إلى أن هذا الكوكب مغطى بالحجارة الكريمة.



وكان علماء الفضاء قد عثروا العام الماضي 2017 على كوكب مشابه لكوكب الأرض من حيث الحجم، ودرجة حرارة السطح، يدور حول نجم قزم أحمر يبعد عنا 11 سنة ضوئية، وكشفت دراسة جديدة أنه أقرب مكان معروف لحياة محتملة، لكنه من دون أحجار كريمة.

اقــرأ أيضاً هذه المنطقة شهدت تغير العالم قبل ملايين السنين

أما كتلة الكوكب فهي أكبر من كتلة الأرض بما يقرب خمسة أضعاف، ويسمى "سوبر أرض".

يذكر أن جامعة زيوريخ السويسرية أُسست في 29 إبريل/ نيسان 1833، وكانت أول جامعة في أوروبا تنشئها الدولة، وتضم سبع كليات والعديد من التخصصات.





(الأناضول، العربي الجديد)