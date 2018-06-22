

ونزولاً على رغبة الرياض، وافقت "أوبك" على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير، ما أدى إلى ارتفاع المعروض العالمي من النفط ومن ثم خفض أسعار الخام إلى مستويات أكبر.



وأدّى ذلك، حسب محللين، إلى التأثير سلباً على إنتاج النفط الصخري الأميركي باهظ التكلفة.



وفي هذا الشأن، قال هيرس: "لقد تسبب ذلك في خسارة استثمارات بقيمة 250 مليار دولار في سوق النفط الأميركية، إلى جانب فقدان 250 ألف فرصة عمل، وإعلان أكثر من 300 شركة نفطية في الولايات المتحدة إفلاسها".



واعتبر كثير من المحللين أن استراتيجية "أوبك" التي أسهمت في تراجع أسعار النفط في يناير/كانون الثاني 2016 إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل (أدنى مستوى في 13 عاماً) كانت "كارثية" على صناعة النفط الأميركية.





(الأناضول)