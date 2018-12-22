

وأبرز أن أولوية عمل الحكومة في المرحلة القادمة هو التخفيض في الأسعار والتقليص من نسبة التضخم، معلنا أن الحكومة ستسلط أقسى العقوبات على المحتكرين والمضاربين.



وانتقد الشاهد تعطيل البرلمان لمشاريع قوانين اقتصادية كانت ستساعد على رفع رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة، لافتا إلى أن الحكومة طلبت استعجال النظر في هذه القوانين دون الحصول على رد من مجلس نواب الشعب.



وعن إسقاط الكتل البرلمانية الداعمة لحكومته لفصول في قانون المالية تفرض ضرائب على الشركات، قال الشاهد إن تكبيل المؤسسات الاقتصادية بالضرائب الجديدة سيمنعها من ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد تحتاجها الجهات (المحافظات) الداخلية.



وأبدى رئيس الحكومة تفاؤلا بشأن الوضع الطاقي الذي قال إنه سيتحسن بعد استغلال حقل "نوارة" النفطي الجديد بطاقة إنتاج تقدر بـ 20 ألف برميل يوميا، والانتقال إلى الطاقات المتجددة في إطار المناقصة الدولية التي تم إطلاقها العام الماضي بقيمة مليار دولار.