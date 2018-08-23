تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إلى توفير كل الإمكانات، لوضع اليد على خليفة نجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة "الميرينغي" لا تزال تملك فرصة لضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، في حال إصدار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبة بحق نادي باريس سان جيرمان، بسبب خرق قواعده المالية للعب النظيف، حيث سيصبح النادي الباريسي ملزمًا ببيع أحد نجومه.





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وأوضحت الصحيفة أنه في ظل انتهاء فترة إعارة اللاعب هذا الصيف، فيتعين على فريق العاصمة الفرنسية، الوفاء بالتزامه المتعلق بشراء اللاعب من نادي موناكو مقابل 180 مليون يورو، وهو ما يعني أن النادي سيكون أمام إمكانية كسر قواعد "يويفا" المالية.



وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي سيصدر في يوم 30 من آب/أغسطس الحالي، أي سيكون أمام الفريق الملكي، يوم واحد حتى الـ31 من الشهر ذاته، وهو موعد انتهاء مهلة رابطة الدوري الإسباني، لغلق باب الانتقالات الصيفية، لإتمام صفقة ضم اللاعب.