كشف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن خيانة فريق بايرن ميونخ الألماني له خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أنه لم يتلقَ الدعم الكافي خلال الفترة الصعبة التي عانى منها، وهو الأمر الذي دفعه للتفكير بالرحيل قبل نهاية الموسم.



وتحدث روبرت ليفاندوفسكي لصحيفة "بيلد" الألمانية عن هذه الأزمة التي مر بها، وقال: "في شهر إبريل (نيسان) ومايو (أيار) الجميع انتقدني وشعرت أن النادي لم يحمني، وأنني وحدي. لم أسجل في مباراتين أو ثلاث ذات أهمية كبيرة، وفجأةً الجميع كان يقول: "افتحوا النار على ليفاندوفسكي".



وتابع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي "لم أرَ أي مساندة من أحد في تلك الفترة، لم يدافع عني رؤساء الإدارة. لم أشعر بشكل جيد في ميونخ في تلك اللحظة. البقاء في بايرن لم يناسبني في ذلك الوقت".









ورغم المشكلة التي يعاني منها ليفاندوفسكي والتي تحدث عنها للصحيفة الألمانية، إلا أنه قرر البقاء مع بايرن ميونخ الألماني وذلك بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من جماهير النادي "البافاري" وجعله يستعيد تركيزه ويقدم مستوى مُتميزا من جديد.



وختم روبرت ليفاندوفكسي هداف بايرن ميونخ في السنوات الماضية حديثه قائلاً: "لقد لاحظت أن الجماهير في ميونخ تُساندني، اكتشفت أنهم يريدوني أن أبقى هنا. لن أهاجم ولن أعبث مع الفريق، لن أفكر في أي فريق أخر الآن، الأمر انتهى".