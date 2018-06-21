

وتحول معسكر الفريق المصري بعد المباراة مباشرة في سان بطرسبورغ إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له البعثة على خلفية تحول معسكر الفريق إلى حالة من الفوضى بدخول الجماهير والفنانين والإعلاميين.









تلك الحالة أثارت غضب محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي بعد الخسارة أمام روسيا، وانفعاله على إدارة البعثة، محملا إياها مسؤولية الخسارة بسبب فتح المعسكر وفقدان اللاعبين التركيز، مؤكدا أن ذلك لا يحدث في فريق مركز شباب، لا منتخب دولة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم، مهدداً بمغادرة المعسكر وعدم اللعب أمام السعودية، وهو ما نفاه مسؤولو البعثة بعد أن تدخل رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة لتهدئة اللاعب.



وانتقلت حالة الحزن والغضب والتوتر إلى معسكر الفريق في مدينة غروزني التي انتقل لها ليواصل استعداده للقاء السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة، وتم فرض حصار شديد على غرف اللاعبين، ولا يغادرونها إلا لتناول الوجبات، فيما تم إلغاء المران اليوم والاكتفاء ببعض التمرينات في فندق الإقامة.