أعلن مانشستر يونايتد الخميس ضم لاعب الوسط البرازيلي فريد مقابل 47 مليون جنيه إسترليني قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني، بعدما حصل اللاعب على تصريح العمل اللازم.
واجتاز فريد (25 عاما) الفحص الطبي ووقع عقدا مدته خمس سنوات مع إمكانية مده لعام آخر.
وأبرز البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب المان يونايتد "فريد سوف يكمل مؤهلات لاعبي خط وسطنا. نحتاج لقدرته الإبداعية ورؤيته التي ستمنحنا بعدا جديدا في طريقة لعبنا".
من ناحيته قال فريد إن المان يونايتد "أكبر ناد في العالم"، مبديا امتنانه بتشكيل جزء منه وبالعمل مع مورينيو.
وبدأ فريد مسيرته في أوروبا في إنتر ميلانو عام 2011 وانتقل منه في 2013 إلى شاختار دونيتسك الأوكراني. ويوجد فريد حاليا في روسيا للمشاركة مع منتخب البرازيل في مونديال 2018.
- الرئيسية
- سياسة
- اقتصاد
-
مجتمع
- ميديا
- تحقيقات
- ثقافة
- رياضة
- منوعات
- مقالات
- كاريكاتير
- ملفات خاصة
- صفحات متخصصة
-
-
- ملفات خاصة
- المدوّنات
- مرايا
الجمعة 22/06/2018 م (آخر تحديث) الساعة 01:02 بتوقيت القدس 22:02 (غرينتش)
errors
رسميا..مانشستر يونايتد يعلن ضم البرازيلي فريد
-
أهم الأخبار
-
2018-6-22 العربي الجديد2018-6-22 بغداد ــ براء الشمري2018-6-22 بيروت ــ العربي الجديد
الأكثر مشاهدة
-
الأكثر مشاهدة
-
- مشاركة
- 0
-
-
- 0
- 0
التعليقات
رسميا..مانشستر يونايتد يعلن ضم البرازيلي فريد
البرازيلي فريد جديد اليونايتد (تويتر)
22 يونيو 2018
أعلن مانشستر يونايتد الخميس ضم لاعب الوسط البرازيلي فريد مقابل 47 مليون جنيه إسترليني قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني، بعدما حصل اللاعب على تصريح العمل اللازم.
واجتاز فريد (25 عاما) الفحص الطبي ووقع عقدا مدته خمس سنوات مع إمكانية مده لعام آخر.
وأبرز البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب المان يونايتد "فريد سوف يكمل مؤهلات لاعبي خط وسطنا. نحتاج لقدرته الإبداعية ورؤيته التي ستمنحنا بعدا جديدا في طريقة لعبنا".
من ناحيته قال فريد إن المان يونايتد "أكبر ناد في العالم"، مبديا امتنانه بتشكيل جزء منه وبالعمل مع مورينيو.
وبدأ فريد مسيرته في أوروبا في إنتر ميلانو عام 2011 وانتقل منه في 2013 إلى شاختار دونيتسك الأوكراني. ويوجد فريد حاليا في روسيا للمشاركة مع منتخب البرازيل في مونديال 2018.
واجتاز فريد (25 عاما) الفحص الطبي ووقع عقدا مدته خمس سنوات مع إمكانية مده لعام آخر.
وأبرز البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب المان يونايتد "فريد سوف يكمل مؤهلات لاعبي خط وسطنا. نحتاج لقدرته الإبداعية ورؤيته التي ستمنحنا بعدا جديدا في طريقة لعبنا".
من ناحيته قال فريد إن المان يونايتد "أكبر ناد في العالم"، مبديا امتنانه بتشكيل جزء منه وبالعمل مع مورينيو.
وبدأ فريد مسيرته في أوروبا في إنتر ميلانو عام 2011 وانتقل منه في 2013 إلى شاختار دونيتسك الأوكراني. ويوجد فريد حاليا في روسيا للمشاركة مع منتخب البرازيل في مونديال 2018.
الأكثر مشاهدة
-
الأكثر مشاهدة
-
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق