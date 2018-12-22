

وفي الشوط الثاني، واصل نجوم ريال مدريد الإسباني فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء، وتفنن مهاجموه بإضاعة الفرص التي لاحت لهم وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيمة، والويلزي غاريث بيل، الذي كاد أن يسجل مقصية مشابهة لما فعله في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.



واستطاع النجم الإسباني الشاب ماركوس يورينتي إضافة الهدف الثاني لريال مدريد، بعدما استغل الكرة العائدة من مدافعي العين، ليطلق تسديدة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس خالد عيسى، الذي لم يتمكن من ردها في الدقيقة (60).



ولم يكتفِ لاعبو ريال مدريد بالهدفين، بل تمكن القائد سيرجيو راموس من زيادة الغلة بهدف ثالث عبر رأسية متقنة رائعة في الدقيقة (78)، ليحتفل مع زملاءه في الفريق وعلى رأسهم النجم الإسباني إيسكو الموجود في قائمة البدلاء.



وبينما كانت المباراة تتجه إلى فوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، تمكن الظهير الأيسر الياباني تسوكاسا شيوتاني، من تسجيل الهدف الوحيد لنادي العين في الدقيقة (86)، من عمر الشوط، وتستمر بعدها سيطرة الملكي على ما تبقى من دقائق، التي استطاع فيها تحقيق الهدف الرابع، نتيجة تسجيل المدافع المصري نادر يحيى هدفاً في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة (94)، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الميرنغي ببطولة كأس العالم للأندية 2018 للمرة الثالثة على التوالي.