تعرض النجم الإسباني باكو الكاسير، لاعب فريق بروسيا دورتموند، إلى إصابة قوية، بعد ثلاثين دقيقة من بداية قمة الدوري الألماني لكرة القدم، والتي جمعت فريقه بالوصيف بروسيا مونشنغلادباخ، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.





واضطر هداف المسابقة الألمانية برصيد 12 هدفاً، لمغادرة المواجهة بعد إصابة عضلية، لتخطف بعدها دموع اللاعب الأضواء من مواجهة المتصدر والوصيف، بعد أن كان يمني النفس بزيادة غلته من الأهداف قبل فترة التوقف الشتوية للبوندسليغا.







وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة بكاء اللاعب، الذي يعتبر من أهم تعاقدات الدوري الألماني هذا الموسم، بعد أن قدم على سبيل الإعارة من صفوف فريق برشلونة، قبل أن يعلن دورتموند شراء اللاعب بعقد يمتد حتى صيف 2023، مستغلاً البند في عقد المهاجم، الذي انضم لأسود "الفيستيفال" ويعيش معهم فترة مميزة جعلته الخيار الأول للويس إنريكي، المدرب الحالي للمنتخب الإسباني.