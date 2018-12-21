توصل برشلونة إلى اتفاقٍ لضم لاعب جديد، في خط الدفاع، لديه خبرة اللعب في الدوري الإسباني وسينتقل على سبيل الإعارة حتى انتهاء الموسم.
ووقع اختيار البرسا على الكولومبي جيسون موريو، مدافع فالنسيا لضمه في انتقالات الشتاء، التي تبدأ الشهر المقبل وسيكون معاراً حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح بشرائه مقابل 25 مليون يورو.
وبات برشلونة في أمسّ الحاجة لقلب دفاع في ظل إصابات البلجيكي توماس فرمالين المتكررة، بجانب المخاوف من مشاكل الفرنسي صمويل أومتيتي بالركبة والتي استدعت العلاج في قطر.
وسبق لموريو (26 عاماً) اللعب في الليغا الإسبانية مع غرناطة ولاس بالماس، قبل فالنسيا كما لعب في صفوف إنتر ميلان الايطالي لمدة ثلاث سنوات، لكن الصفقة قد تثير بعض المخاوف بسبب ذكرى غير جيدة مع مدافع كولومبي سابق.
وتعاقد البرسا في الموسم الماضي مع المدافع ياري مينا، في الانتقالات الشتوية أيضاً لكنه لم يظهر بأداء مقنع وباعه النادي إلى إيفرتون الإنكليزي في الصيف رغم تألقه في مونديال روسيا مع منتخب كولومبيا.
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وكان البرسا يبحث عن مدافع مخضرم لإكمال الموسم معه، وفكّر في البرتغالي بيبي والبلجيكي فنسن كومباني، والصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، لكنه اقتنع في النهاية بأفضلية موريو.
ووقع اختيار البرسا على الكولومبي جيسون موريو، مدافع فالنسيا لضمه في انتقالات الشتاء، التي تبدأ الشهر المقبل وسيكون معاراً حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح بشرائه مقابل 25 مليون يورو.
وبات برشلونة في أمسّ الحاجة لقلب دفاع في ظل إصابات البلجيكي توماس فرمالين المتكررة، بجانب المخاوف من مشاكل الفرنسي صمويل أومتيتي بالركبة والتي استدعت العلاج في قطر.
وسبق لموريو (26 عاماً) اللعب في الليغا الإسبانية مع غرناطة ولاس بالماس، قبل فالنسيا كما لعب في صفوف إنتر ميلان الايطالي لمدة ثلاث سنوات، لكن الصفقة قد تثير بعض المخاوف بسبب ذكرى غير جيدة مع مدافع كولومبي سابق.
وتعاقد البرسا في الموسم الماضي مع المدافع ياري مينا، في الانتقالات الشتوية أيضاً لكنه لم يظهر بأداء مقنع وباعه النادي إلى إيفرتون الإنكليزي في الصيف رغم تألقه في مونديال روسيا مع منتخب كولومبيا.
وكان البرسا يبحث عن مدافع مخضرم لإكمال الموسم معه، وفكّر في البرتغالي بيبي والبلجيكي فنسن كومباني، والصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، لكنه اقتنع في النهاية بأفضلية موريو.
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