حقق النجم العربي الجزائري عيسى ماندي مدافع ريال بيتيس إنجازاً مشرفاً، بعد أن حجز لنفسه مكاناً في التشكيلة المثالية للدوري الاسباني لكرة القدم في النصف الأول من الموسم بعد مسيرة متميزة مع النادي الأندلسي.
وشكل عيسى ماندي عنصرا أساسيا في التشكيلة، التي وضعها المركز الدولي للدراسات الرياضية، في خط الدفاع بجانب زميله سيدني في الفريق الأندلسي ورافقهما الظهيران داني كاربخال من ريال مدريد وجوردي ألبا من برشلونة.
وهيمن نادي برشلونة على خط الهجوم بعد اختيار الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البارسا، والأوروغواياني لويس سواريز، والبرازيلي فيليب كوتينيو، بينما كان كاربخال اللاعب الوحيد من الريال في التشكيلة.
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وشهد خط الوسط مفاجآت باختيار كاناليس من ريال بيتيس، ورودري من أتلتيكو مدريد وجوردان من أيبار، كما تم اختيار حارس ألافيس باتشيكو.
ويعني وجود ماندي بجانب زميلين من بيتيس تقديراً كبيراً للمدرب كيكي سيتين المرشح بقوة لخلافة إرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة بالموسم المقبل، بعدما صنع فريقاً شاباً ومتميزاً لفت الأنظار خاصة بعد أن نجح في التفوق بأربعة أهداف على البرسا في ملعب "كامب نو"، كما ينافس بقوة على لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.
وشكل عيسى ماندي عنصرا أساسيا في التشكيلة، التي وضعها المركز الدولي للدراسات الرياضية، في خط الدفاع بجانب زميله سيدني في الفريق الأندلسي ورافقهما الظهيران داني كاربخال من ريال مدريد وجوردي ألبا من برشلونة.
وهيمن نادي برشلونة على خط الهجوم بعد اختيار الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البارسا، والأوروغواياني لويس سواريز، والبرازيلي فيليب كوتينيو، بينما كان كاربخال اللاعب الوحيد من الريال في التشكيلة.
وشهد خط الوسط مفاجآت باختيار كاناليس من ريال بيتيس، ورودري من أتلتيكو مدريد وجوردان من أيبار، كما تم اختيار حارس ألافيس باتشيكو.
ويعني وجود ماندي بجانب زميلين من بيتيس تقديراً كبيراً للمدرب كيكي سيتين المرشح بقوة لخلافة إرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة بالموسم المقبل، بعدما صنع فريقاً شاباً ومتميزاً لفت الأنظار خاصة بعد أن نجح في التفوق بأربعة أهداف على البرسا في ملعب "كامب نو"، كما ينافس بقوة على لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.
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