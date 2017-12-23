سيطر برشلونة الإسباني على الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وكان ذلك كافيا من أجل الفوز بثلاثية نظيفة على أرض ملعب سانتياغو بيرنابيو، وتقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأداء مميز بعدما أحرز هدفا وصنع الآخر.
وصنع ميسي الهدف الثالث للظهير الإسباني، أليكس فيدال "حافيا"، بعد أن سقط حذاءه أثناء مراوغته للبرازيلي مارسيلو، بعد اللحاق بالكرة قبل الخروج عن الملعب إلى رمية تماس، ليمرر الكرة لزميله "حافيا"، ويصنع الهدف الكتالوني الثالث.
وبفضل هدفه في مرمى الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، تفوق ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو، بفارق هدف وحيد في عام 2017، وذلك بالإضافة إلى تخطيه رقم المهاجم الألماني الأسطوري، جيرد مولر، ليحتل صدارة قائمة الهدافين التاريخيين في الدوريات الخمسة الكبرى.
وبعد هذا الفوز، واصل برشلونة الابتعاد بصدارة الدوري، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الرابع، وهو ما يبعده عن صراع الدوري هذا الموسم، خاصة مع تقدم كل من أتلتيكو مدريد وفالنسيا عليه، ليصب تركيزه بشكل أكبر في دوري أبطال أوروبا، بعد تأهله إلى ثمن النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.
(العربي الجديد)
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