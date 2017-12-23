

5–اهتمام بالأظهرة

مع تحول كريستيانو لرأس حربة أكثر من جناح وفي غياب بيل زاد الاعتماد الهجومي على الظهيرين مارسيلو وكارفاخال. وبالمثل استفاد جوردي ألبا من رحيل نيمار ليستعيد عافيته هجوميا وكذلك سيرجي روبرتو الذي زادت تحركاته عمقا.



(العربي الجديد)