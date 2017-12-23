تعرّض النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو
، لموجة من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما فشل في إصابة إحدى الكرات، خلال مباراة فريقه ريال مدريد
أمام نظيره برشلونة، في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفي الكلاسيكو الكبير على ملعب "سانتياغو برنابيو"، لُعبت كرة عرضية إلى رونالدو داخل منطقة الجزاء، وتوقع الجميع أن ينجح النجم البرتغالي في هزّ شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لكن الصدمة كانت حين فشل في إصابتها نهائياً.
وظهر رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة، بعدما كان قريباً من تسجيل الهدف الأول. وانتشرت لقطات للاعبين سابقين كانوا قد تعرّضوا لمواقف مشابهة، على غرار لقطة لقائد ليفربول السابق، الإنكليزي ستيفن جيرارد، ولاعب أرسنال ومانشستر يونايتد، الهولندي فان بيرسي.
وقال أحد المغردين على تويتر: "هذا هو أفضل لاعب في العالم؟ يفشل في تسجيل هدفٍ من فرصة سانحة؟". فيما أضاف آخر: "على رونالدو الجلوس على مقاعد البدلاء بعد نهاية هذا العام، لم يعد قادراً على التسجيل"، وقال شخصٌ آخر: "رونالدو تحت الضغط وحماسه الزائد كان السبب".
(العربي الجديد)
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