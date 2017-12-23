تعقدت الأمور بشكل كبير داخل صفوف ريال مدريد، بعد الخسارة أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، وهي المباراة التي شهدت عدم مشاركة إيسكو، بعدما قرر عدم مواصلة الإحماء بعد طرد زميله داني كاربخال، وإحراز الفريق الكتالوني للهدف الثاني.
وأكد موقع قناة "كادينا سير" الإسباني أن زيدان طالب كل من ماركو أسينسيو وغاريث بيل بالاستعداد للمشاركة في المباراة، قبل أن يطلب من إيسكو الإحماء من أجل الدفع به فيما بعد، ولكن بعد طرد كاربخال، تغيرت الأمور ودفع زيدان بناتشو فيرنانديز لتأمين الدفاع.
وبعدها انتظر كل من بيل وأسينسيو قرار زيدان بشأن المشاركة، وفي هذه الأثناء قرر إيسكو التوجه إلى مقاعد البدلاء وعدم مواصلة الإحماء، بالرغم من أن فرصه كانت قائمة خاصة أن المدير الفني الفرنسي كان بإمكانه تغيير خططه بسبب الطرد.
وبعد ما أقدم عليه إيسكو، قرر زيدان الدفع ببيل وأسينسيو في المباراة، ولكن الأمور لم تتحسن كثيرا، بعدما تلقى الفريق الملكي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليهبط إلى المركز الرابع، ويبتعد بفارق 14 نقطة عن برشلونة.
وكانت جماهير ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي، قد رأت أن إيسكو لم يكن يستحق البقاء على مقاعد البدلاء، وكان يجب على زيدان أن يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية أمام النادي الكتالوني، وذلك في استفتاء أجراه موقع صحيفة "آس" الإسبانية.
(العربي الجديد)
وأكد موقع قناة "كادينا سير" الإسباني أن زيدان طالب كل من ماركو أسينسيو وغاريث بيل بالاستعداد للمشاركة في المباراة، قبل أن يطلب من إيسكو الإحماء من أجل الدفع به فيما بعد، ولكن بعد طرد كاربخال، تغيرت الأمور ودفع زيدان بناتشو فيرنانديز لتأمين الدفاع.
وبعدها انتظر كل من بيل وأسينسيو قرار زيدان بشأن المشاركة، وفي هذه الأثناء قرر إيسكو التوجه إلى مقاعد البدلاء وعدم مواصلة الإحماء، بالرغم من أن فرصه كانت قائمة خاصة أن المدير الفني الفرنسي كان بإمكانه تغيير خططه بسبب الطرد.
وبعد ما أقدم عليه إيسكو، قرر زيدان الدفع ببيل وأسينسيو في المباراة، ولكن الأمور لم تتحسن كثيرا، بعدما تلقى الفريق الملكي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليهبط إلى المركز الرابع، ويبتعد بفارق 14 نقطة عن برشلونة.
وكانت جماهير ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي، قد رأت أن إيسكو لم يكن يستحق البقاء على مقاعد البدلاء، وكان يجب على زيدان أن يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية أمام النادي الكتالوني، وذلك في استفتاء أجراه موقع صحيفة "آس" الإسبانية.
(العربي الجديد)
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق