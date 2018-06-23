- عرّفنا إلى "البحث عن أرضية مشتركة": تأسيسها، وتمويلها، ومجالات عملها؟

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- ما المشاريع المستقبلية التي تخطط منظمتكم للعمل عليها مع اللاجئين؟

تسعى المنظمة إلى استكمال المشاريع الحالية من خلال مراحل ثانية، كما ستعمل على تشجيع القطاع الخاص في العمل مع منظمات المجتمع المدني على مشاريع مشتركة تعزز السلام والتنمية المحلية كجزء من أهداف التنمية المستدامة، وتسعى إلى العمل على عدد من المشاريع التي تهدف إلى بناء الاستقرار في لبنان وتعزيز العيش المشترك.