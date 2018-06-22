وحال افتتاح الكلية ستكون أول المرافق العلمية الرسمية داخل المناطق السورية المحررة التي تمنح شهادات ذات اعتراف دولي، وستستقبل الطلبة من كافة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في ريف حلب، وإدلب، وريف حماة، فضلا عن النازحين إلى هذه المناطق التي يتجاوز عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 70 ألف شاب وشابة في مرحلة الدراسة الجامعية وفق إحصائيات غير رسمية.





وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب له الأربعاء، أن بلاده تعتزم افتتاح كلية للعلوم التطبيقية في مدينة الباب السورية، شمال ريف حلب، بالتعاون بين "جامعة حرّان" القريبة من الحدود السورية في ولاية شانلي أورفا، ووقف المعارف ومجلس التعليم العالي التركي.



وظل التعليم الجامعي أحد أهم المشاكل التي تواجه السوريين في المناطق المحررة، حيث تنتشر معاهد وكليات لا تمنح الطالب شهادة معترف بها، مما دفع كثيرا من الطلاب إلى السفر إلى تركيا للتسجيل في جامعاتها، أو محاولة الدراسة عبر الإنترنت في جامعات أجنبية.