وقال مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فيتسوم أريجا، على "تويتر"، إن انفجاراً وقع أثناء تجمع سياسي في أديس أبابا أسفر عن إصابة 83 شخصاً على الأقل منهم ستة في حالة حرجة، لكن لم يسقط أي قتلى.بدوره، قال نائب مفوض شرطة العاصمة، جيرما كاسا، لهيئة "فانا" الإذاعية الرسمية إنّ 100 شخص أصيبوا في الهجوم منهم 15 بجروح "بالغة".

وكان أبي قد قال في كلمة نقلها التلفزيون بعد الانفجار بفترة وجيزة "بضعة أفراد، فقدوا أرواحهم" دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل عن العدد، في حين أعلنت وسائل إعلامية، في وقت سابق، مقتل أربعة أشخاص.