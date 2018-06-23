تواصلت المواجهات الميدانية، اليوم السبت، بين قوات الجيش اليمني، الموالية للشرعية، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة، غربي البلاد، فيما نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية مكثفة، في المناطق الحدودية لمحافظة صعدة مع السعودية.
وأفادت مصادر ميدانية، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الشرعية في منطقة الجاح، بمديرية بيت الفقيه، تصدت لهجوم نفذه الحوثيون، وحاولوا التقدم باتجاه الخط الساحلي، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من مسلحي الجماعة.
ونفذ الحوثيون، خلال الأسابيع الماضية، هجمات متكررة على المناطق التي سيطرت عليها قوات الشرعية، والممتدة على الخط الساحلي، جنوب المدينة، سقط على إثرها عشرات القتلى من الجانبين.
وتراجعت حدة العمليات العسكرية للتحالف وقوات الشرعية، منذ أيام، مع بروز مؤشرات بقبول الحوثيين تسليم ميناء الحديدة الاستراتيجي للأمم المتحدة، وإعلان الأخيرة أنها تواصل جهودها الرامية لمنع مزيد من التصعيد.
وفي محافظة صعدة، شمالي البلاد، قال الحوثيون إن التحالف نفذ 21 غارة جوية في مديرية رازح الحدودية مع السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي باتجاه أهداف في المنطقة، ولم ترد على الفور معلومات حول آثار القصف.
أما في مديرية باقم، الحدودية هي الأخرى، أعلن الحوثيون إحباط عملية زحف لقوات الشرعية المدعومة من التحالف، كانت مسنودة بـ10 غارات جوية للتحالف، في المنطقة ذاتها.
وتشهد مديرية باقم الحدودية مواجهات بين قوات يمنية تقدمت من الجانب السعودي باتجاه صعدة، وبين الحوثيين الذين تعد المحافظة معقلهم الرئيسي، وينطلقون منها بهجمات باتجاه الحدود السعودية.
وأفادت مصادر ميدانية، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الشرعية في منطقة الجاح، بمديرية بيت الفقيه، تصدت لهجوم نفذه الحوثيون، وحاولوا التقدم باتجاه الخط الساحلي، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من مسلحي الجماعة.
ونفذ الحوثيون، خلال الأسابيع الماضية، هجمات متكررة على المناطق التي سيطرت عليها قوات الشرعية، والممتدة على الخط الساحلي، جنوب المدينة، سقط على إثرها عشرات القتلى من الجانبين.
وتراجعت حدة العمليات العسكرية للتحالف وقوات الشرعية، منذ أيام، مع بروز مؤشرات بقبول الحوثيين تسليم ميناء الحديدة الاستراتيجي للأمم المتحدة، وإعلان الأخيرة أنها تواصل جهودها الرامية لمنع مزيد من التصعيد.
وفي محافظة صعدة، شمالي البلاد، قال الحوثيون إن التحالف نفذ 21 غارة جوية في مديرية رازح الحدودية مع السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي باتجاه أهداف في المنطقة، ولم ترد على الفور معلومات حول آثار القصف.
أما في مديرية باقم، الحدودية هي الأخرى، أعلن الحوثيون إحباط عملية زحف لقوات الشرعية المدعومة من التحالف، كانت مسنودة بـ10 غارات جوية للتحالف، في المنطقة ذاتها.
وتشهد مديرية باقم الحدودية مواجهات بين قوات يمنية تقدمت من الجانب السعودي باتجاه صعدة، وبين الحوثيين الذين تعد المحافظة معقلهم الرئيسي، وينطلقون منها بهجمات باتجاه الحدود السعودية.
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