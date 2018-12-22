وتوقفت عمليات العديد من الوكالات الأساسية عند الساعة 00,01 (05,01 ت غ) من السبت، على الرغم من استمرار المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس لطي صفحة الخلافات بشأن مشروع الموازنة.
وبسبب بلوغ عشرات الإدارات الفدرالية سقف الميزانية المحدّد لها وعدم إقرار قانون يرفع هذا السقف، فإنّ هذه الإدارات لن تتمكّن من فتح أبوابها، كما أنّ موظفيها، وهم بمئات الآلاف، سيضطرون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.
ووافق الديموقراطيون على رفع سقف الميزانية الفيدرالية لفترة قصيرة، ولكنّ ترامب اشترط في بادئ الأمر للتوقيع على أي مشروع قانون موازنة يقرّه الكونغرس أن يتضمّن مبلغ خمسة مليارات دولار مخصّصة لبناء الجدار الحدودي، قبل أن يعود الرئيس الجمهوري ويليّن موقفه مشترطاً أن يلحظ مشروع القانون مبلغاً مالياً كبيراً مخصّصاً لأمن الحدود.
وكان مقرّراً أن يغادر ترامب واشنطن عصر الجمعة على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) لتمضية عطلة الأعياد في منتجع مارالاغو الذي يملكه في فلوريدا، لكنّه أرجأ رحلته لمتابعة تطورات قضية الميزانية.
وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" بعيد ساعة تقريباً من إعلان مجلس النواب رفع جلسة التصويت إلى السبت: "لقد ألغيت رحلتي على متن إير فورس وان إلى فلوريدا ريثما نعرف ما إذا كان الديموقراطيون سيساعدوننا في حماية الحدود الجنوبية للولايات المتّحدة".
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وأتبع ترامب تغريدته بشريط فيديو نشره على حسابه على موقع "تويتر" أعرب فيه عن أمله في "ألا يستمرّ طويلاً" إغلاق الإدارات الفيدرالية.
|Twitter Post
ولم يتّضح بعد إلى متى سيستمر هذا الإغلاق لكنّ المؤشّرات بدت غير مطمئنة الجمعة، ما ينذر باحتمال أن يمضي الأميركيون عطلتي الميلاد ورأس السنة محرومين من خدمات حكومية رئيسية.
ومن المقرّر أن يستأنف مجلسا النواب والشيوخ جلستيهما ظهر السبت (17:00 توقيت غرينتش).
والجمعة، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ للصحافيين أنّ مسؤولين في الكونغرس من كلا الحزبين تفاوضوا خلف الكواليس مع البيت الأبيض، وبالخصوص مع كل من مايك بنس نائب الرئيس، وجاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره، وميك مولفيني الذي سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة.
من جهته، قال السناتور الجمهوري جون كورنين إنّ هذه المفاوضات تناولت بالخصوص مبلغ 1.6 مليار دولار المخصّص لتمويل أمن الحدود، والمنصوص عليه في مقترح مجلس الشيوخ.
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