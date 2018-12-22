وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" بعيد ساعة تقريباً من إعلان مجلس النواب رفع جلسة التصويت إلى السبت: "لقد ألغيت رحلتي على متن إير فورس وان إلى فلوريدا ريثما نعرف ما إذا كان الديموقراطيون سيساعدوننا في حماية الحدود الجنوبية للولايات المتّحدة".





وأتبع ترامب تغريدته بشريط فيديو نشره على حسابه على موقع "تويتر" أعرب فيه عن أمله في "ألا يستمرّ طويلاً" إغلاق الإدارات الفيدرالية.





ولم يتّضح بعد إلى متى سيستمر هذا الإغلاق لكنّ المؤشّرات بدت غير مطمئنة الجمعة، ما ينذر باحتمال أن يمضي الأميركيون عطلتي الميلاد ورأس السنة محرومين من خدمات حكومية رئيسية.



ومن المقرّر أن يستأنف مجلسا النواب والشيوخ جلستيهما ظهر السبت (17:00 توقيت غرينتش).



والجمعة، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ للصحافيين أنّ مسؤولين في الكونغرس من كلا الحزبين تفاوضوا خلف الكواليس مع البيت الأبيض، وبالخصوص مع كل من مايك بنس نائب الرئيس، وجاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره، وميك مولفيني الذي سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة.



من جهته، قال السناتور الجمهوري جون كورنين إنّ هذه المفاوضات تناولت بالخصوص مبلغ 1.6 مليار دولار المخصّص لتمويل أمن الحدود، والمنصوص عليه في مقترح مجلس الشيوخ.