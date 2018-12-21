وصرّحت أحمد خلال مؤتمر صحافي في باريس بُعيد الاجتماع، إن "قسد" غير قادرة على مواصلة احتجاز السجناء من "داعش"، إذا خرج الوضع عن السيطرة في المنطقة التي تسيطر عليها المليشيا شمال شرقي سورية.

وكان قياديون أكراد في "قسد" هددوا في وقت سابق بالانسحاب من دير الزور، في حال وقع هجوم تركي على مواقعهم شمال سورية، وذلك في ظل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سحب قوات بلاده من سورية.

وقالت إلهام أحمد إن أيّ عملية عسكرية تقوم بها تركيا ستجبر قوات "قسد" على الانسحاب من نقاط المعارك في دير الزور، لحماية الحدود أمام الهجمات التركية.

ورأت المسؤولة أن التهديدات التركية "ستعقّد الأزمة السورية وتزيد سفك الدماء".

وطالب رئيسا "مجلس سورية الديمقراطية" التحالف الدولي بإقامة حظر جوي، فوق المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شمال شرقي سورية.

وزعم رياض درار في المؤتمر ذاته أن "أي هجوم تركي سيتيح المجال للفصائل المتشددة كي تنتشر مجدداً، لأنها تلقى دعماً تركياً"، لافتاً إلى أن "زيارتهم إلى فرنسا في خضم الأحداث الحالية قيّمة، لكونها ثاني قوة في التحالف الدولي على الأراضي السورية بعد الولايات المتحدة، وأي موقف منها سيحدد طبيعة سير الأمور".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، قد وصفت في وقت سابق اليوم، قرار ترامب بشأن سورية بـ"الفادح للغاية"، وأن المهمة لم تنته هناك.