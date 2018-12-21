



وإلى جانب ذلك، من غير الواضح أيضًا ما إذا كان مولر سيوجّه اتّهامات إلى ترامب تتعلّق بـ"عرقلة العدالة"، وهي مسألة رئيسية أخرى كان يعكف المحقق الخاص على فحصها في تحرّياته التي منحت له فيها صلاحيّات واسعة تخوّله النظر في أي قضيّة تطرأ أثناء التحقيق.



ووجّه مولر، حتّى الآن، اتّهامات لـ33 شخصًا على علاقة بالقضية، كما تسبب في إدانة ثلاثة من مساعدي ترامب؛ هم كلّ من محاميه كوهين، ومستشار الأمن القومي السابق، مايك فلين، ورئيس حملته السابق، بول مانافورت، الذين تعاونوا معه بدرجات متفاوتة.