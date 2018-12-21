وقالت مصادر موثوق بها من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، شمال السودان، لـ"العربي الجديد"، إن شخصين، أحدهما طالب جامعي، لقيا حتفهما خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدينة، ظهر اليوم، فيما لفظ شخص ثالث أنفاسه الأخيرة بمستشفى عطبرة، متأثراً بإصابته أمس في الاحتجاجات بمنطقة العبيدية المجاورة.وأبلغ شهود عيان، "العربي الجديد"، أن اشتباكات عنيفة تدور منذ ظهر اليوم الجمعة بين قوات الشرطة والأمن، ومتظاهرين في المدينة.وأكد الشهود سماعهم لدويّ إطلاق النار، إضافة لانتشار سحب الغاز المسيل للدموع في سماء المدينة دون التأكد من وقوع خسائر بشرية.

وعلى إثر الاحتجاجات، أعلن والي ولاية النيل الأبيض، أبوالقاسم الأمين بركة، مساء الجمعة، فرض حالة الطوارئ في كل الولاية، وحظر التجوال من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وشمل القرار تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية، بما فيها الجامعات الموجودة في الولاية.





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اشتباكات عنيفة تدور منذ ظهر اليوم الجمعة بين قوات الشرطة والأمن، ومتظاهرين في المدينة التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات



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وأصدرت لجنة أمن ولاية النيل الأبيض، في وقت سابق اليوم، قرارًا بإغلاق 3 جامعات في ولاية نهر النيل لأجل غير مسمى، وهي جامعة وادي النيل وجامعة الشيخ عبد الله بدري وجامعة شندي.ووجه القرار، حسب المصادر، بإخلاء جميع المجمعات السكنية لطلاب الجامعات الثلاث فوراً، وتسليمها لصندوق دعم الطلاب الذي يشرف على المجمعات.