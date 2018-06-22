النسخة الجديدة لمقتدى الصدر عُرف الزعيم العراقي، مقتدى الصدر، بتقلب مواقفه في السنوات العشر الماضية، وبضعف خبرته السياسية، ومراوحته بين الاعتزال والمشاركة من بُعد في الحياة العامة، لكنه عُرف، في الوقت نفسه، بنزعته النقدية للحكم وحملاته على الفساد.

أردنٌ متجدّد يرتسم في الأفق توحدت في الحراك الأردني أصوات الشعب والمجتمع من العاصمة عمّان إلى بقية المدن والأطراف، في توحّدٍ لا شبيه له إلا بأجواء العام 1989، وقد نجح الحراك الجديد في اعتناق توجهاتٍ وطنيةٍ جامعة، والتحرّر من الوصاية والتوجيه الحزبي.

الأردن.. الإضراب الأكبر يُنذر بأزمة سياسية؟ تتجه الأنظار في الأردن إلى مجلس النواب، ودعوته إلى الانعقاد بصورة استثنائية في أقرب الآجال، للنظر في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بما يتلاقى مع الإرادة الشعبية، من أجل نزع فتيل التوتر الاجتماعي الذي وصل إلى ذروة غير مسبوقة.