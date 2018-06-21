"هلال كوشنير" بعد العيد تبدو الساحة العربية وقد باتت إما "أهلاً" لصهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص، جاريد كوشنير، و"سهلاً" مبسوطاً لتمرير صفقة القرن، كما حال محور السعودية – الإمارات - مصر- البحرين، أو أرضاً محروقة أو غارقة في حروب أهليةٍ.

رمضان الأردن بين نارين إن كان الملك عبد الله الثاني فضَّل عدم الإفصاح عن تفاصيل "الظرف الإقليمي"، فإن مقربين من القصر الهاشمي أشاروا، بكلماتٍ متقاطعةٍ، الى ضغوط سعودية إماراتية، تشترط انخراط الأردن بمحور دولتيهما، في مقابل مساعدته اقتصادياً.

حصار قطر.. الصدمة والفجيعة استوعبت دوائر صنع القرار في الدوحة أزمة الحصار بسرعة وسلاسة، وتمكّنت من احتواء تداعياتها بهدوء وتروٍّ؛ يمكن تفسيرهما بانتفاء عنصر المفاجأة؛ إذ كانت الدوحة تتوقع انفجار أزمةٍ ما في الإقليم، سواء كانت طرفًا فيه أم لم تكن.