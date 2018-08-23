سحبت شركة "فيسبوك" تطبيق أمان البيانات "أونافو" Onavo من متجر تطبيقات "آبل"، بعد أن قرّر صنّاع "آيفون" أنه ينتهك سياسة جمع البيانات، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شخص مطلع.

وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن "آبل" أبلغت "فيسبوك"، في وقت سابق من هذا الشهر، أن Onavo Protect انتهك إرشادات متجر التطبيقات الجديدة. وفي أعقاب ذلك التواصل، التقى مسؤولو الشركتين مرات عدة الأسبوع الماضي.

وفي النهاية، اقترحت "آبل" على "فيسبوك" إزالة التطبيق المذكور من متجر التطبيقات، ووافقت الأخيرة.







تجدر الإشارة إلى أن "أونافو" بدأ كشركة إسرائيلية ناشئة للتحليلات هدفها مساعدة المستخدمين في مراقبة استخدامات بياناتهم، واستحوذت عليه "فيسبوك" عام 2013. وتحول لاحقاً مزود خدمتها للشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) إلى أداة تستخدمها "فيسبوك" في جمع البيانات لمراقبة سلوك مستخدمي الهواتف الذكية، وفقاً لموقع "ذا فيردج" المتخصص في الأمور التقنية.

يذكر أن "آبل" طرحت قواعد خصوصية جديدة كجزء من إرشادات متجر التطبيقات الخاصة بها، في شهر يونيو/حزيران الماضي، وتهدف تحديداً إلى الحد من جمع البيانات بواسطة مطوري التطبيقات. هذه التغييرات في الإرشادات التي أعطت على ما يبدو أسباباً للشركة لسحب "أونافو" من متجر التطبيقات.