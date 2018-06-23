

وفي السياق نفسه، بادرت شركة "غوغل" إلى مكافحة إدمان الهواتف الذكية، في مايو/أيار الماضي، عبر تحديث برنامج "أندرويد" على نحو يسهل على الأشخاص تجاهل أجهزتهم.



وكشفت عن التغييرات الجديدة في مؤتمر المطورين السنوي، في "وادي السيليكون". وأفادت "غوغل" أن مستقبل الهواتف الذكية سيتضمن مؤقتاً خيارياً للتطبيق ينبّه المستخدم عند قضاء فترة زمنية طويلة مستخدماً هاتفه الذكي. وستعمل الميزة الجديدة على "نكز" المستخدمين وتحذيرهم عند اقتراب الموعد المحدد.



وستسمح ميزة منفصلة للمستخدمين بتحديد وقت معين للخلود إلى النوم، وإسكات التنبيهات، وتحويل لون شاشة الهاتف إلى تدرجات الرمادي، ما يجعلها أقل جاذبية للاستخدام.