حسم الممثل البريطاني، إدريس إلبا، الجدل، بعد 10 أيام من بدايته، حول احتمال فوزه بدور البطولة في فيلم العميل 007 "جيمس بوند".
وأعلن إلبا، رداً على سؤال برنامج "صباح الخير بريطانيا" أنّه لن يكون جيمس بوند الجديد.
وسألت المذيعة، إلبا، "هل أنا أنظُر الآن إلى العميل 007 المقبل؟" فأجاب سريعاً "لا".
وأعلن إلبا، رداً على سؤال برنامج "صباح الخير بريطانيا" أنّه لن يكون جيمس بوند الجديد.
وسألت المذيعة، إلبا، "هل أنا أنظُر الآن إلى العميل 007 المقبل؟" فأجاب سريعاً "لا".
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وكان إلبا قد نشر في 12 أغسطس/آب الحالي تغريدة غامضة على موقع "تويتر" أثارت ضجة حول كونه أول بوند أسود البشرة، فكتب على صورةٍ له "أنا إلبا، إدريس إلبا"، وهو شعار الجاسوس الشهير "أنا بوند، جيمس بوند".
وبينما أثارت التغريدة التكهّنات حول العالم باحتمال أن يكون يخوض مناقشات بشأن الدور، نشر إلبا تغريدةً غامضة أخرى بعد بضع ساعات قال فيها: "لا تصدقوا الضجة...."، إلا أنّ تلك التغريدة لم تكُن كافية لتوقف الشائعات أو حماس الجمهور حينها.
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والممثل البالغ من العمر 45 عاماً معروفٌ ببطولته في برامج مثل "ذا واير" و"لوثر" والعديد من الأفلام، كما أنّه منتجٌ موسيقي.
وهناك تكهنات منتشرة منذ العام 2014، بأنّ إلبا قد يتولى دور جيمس بوند عندما يتنحى بطل الفيلم دانيال كريغ جانباً، العام المقبل.
لكنّه قال في تصريحاتٍ سابقة إنّه يشعر بأنّ سنّه كبيرة جداً ليتولّى دورا كهذا، إلا أنّه لم ينفِ ولم يؤكّد في أيّ من المرّات التشاور معه بشأن الفيلم. كما قال سابقاً إنّه يشعر بأنّه "كنزٌ وطني" بسبب ربطه باحتمال أن يكون أوّل ممثل أسود يحوز الدور.
وأمس، انتشرت ردود فعل حزينة على "تويتر"، بعد نفي إلبا القاطع.
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