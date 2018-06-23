بعد توقف استمر طويلاً بسبب الانشغال بتصوير مسلسلات شهر رمضان، ثم بعد ذلك إجازة عيد الفطر، عادت حالة النشاط للاستوديوهات لتصوير الأفلام السينمائية من جديد.
فيستعد الفنان، حسين فهمي، لمواصلة تصوير فيلم "الكويسين"، إذْ تبقّى على الانتهاء من تصوير كافة مشاهدة حوالي أسبوع. العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في بطولته كل من الفنانين أحمد فهمي، حسين فهمي، شيرين رضا، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، والقصة من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، وإخراج أحمد الجندي.
وبعد عرض مسلسلها "ممنوع الاقتراب أو التصوير" وانشغالها بتصويره على مدار شهور، قررت زينة العودة إلى الاستوديوهات من جديد لاستئناف تصوير فيلمها "التاريخ السري لكوثر" الذي يشاركها بطولته كل من الفنانين ليلى علوي وأحمد حاتم ومحسن محيي الدين. وتعود زينة للعمل مع المخرج أحمد أمين بعد غياب تسع سنوات، إذ إن آخر عمل جمعهما كان فيلم "بنتين من مصر" الذي أُنتج عام 2009.
وبعد تجربتها السينمائية من خلال فيلم "البيه رومانسي" التي قدمتها في مصر منذ ثمانية أعوام، تعود الفنانة اللبنانية، دومنيك حوراني، لاستئناف تصوير فيلم "عمر خريستو"، ويشاركها البطولة كل من الفنانين أحمد تهامي وريهام عزيز، ومارتينا عادل، وهو قصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي. والعمل الذي من المقرر طرحه ضمن ماراثون عيد الأضحى السينمائي، يعد من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، وتدور أحداثه بين لبنان والقاهرة والإسكندرية.
وبعد إعلان صناع فيلم "البدلة" الذي يقوم ببطولته تامر حسني عن تأجيل عرض الفيلم إلى عيد الأضحى، تقرر أن يتم استئناف تصويره خلال هذه الأيام. والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته كل من الفنانين أكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة. والقصة لتامر حسني وأيمن بهجت قمر، وإخراج محمد العدل.
ويستأنف صنّاع فيلم "ولاد أبو إسماعيل" التصوير هذه الأيام بعد توقف استمر طويلاً، والعمل من بطولة الراقصة الأرمنية الأصل صافيناز وسعد الصغير ومحمد لطفي، وإخراج تامر بسيوني. وتدور أحداثه في إطار كوميدي استعراضي.
وفي أول تجربة سينمائية لها في مصر، تستعد الفنانة الأردنية، ركين سعد، والتي تألقت في شهر رمضان بمسلسلها "بالحجم العائلي"، لاستئناف تصوير فيلمها "يونس" الذي يجمعها بالفنانين أحمد عز ومحمود حميدة وباسل خياط، وإخراج أحمد علاء. وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول، وذلك من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، يأتي إليهم ضيف يقلب حياتهم رأساً على عقب.
ويستعدّ الفنان، محمد رمضان، الذي لم يحالفه الحظ بشكل كبير في شهر رمضان بمسلسله "نسر الصعيد"، لاستئناف تصوير فيلم "الديزل" الذي يشاركه بطولته الفنانون فتحي عبد الوهاب وياسمين صبري وهنا شيحا وتامر هجرس ومحمد ثروت وشيماء سيف وسهر الصايغ وبدرية طلبة، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج كريم السبكي. ويجسد رمضان في الفيلم شخصية بلطجي يعلن توبته، وذلك في إطار أكشن اجتماعي.
كما استأنف مُؤخّراً الفنان، أحمد السقا، تصوير فيلمه "3 شهور" الذي يجمعه بالفنانين منى زكي وروجينا وخالد الصاوي، والقصة من تأليف وإخراج محمد سامي، والعمل يدور في إطار أكشن رومانسي، حيث يتزوج المواطن المصري أحمد السقا من امرأة أميركية، وينجبان طفلا، وتبدأ أحداث الفيلم مع إنجاب الطفل.
فيستعد الفنان، حسين فهمي، لمواصلة تصوير فيلم "الكويسين"، إذْ تبقّى على الانتهاء من تصوير كافة مشاهدة حوالي أسبوع. العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في بطولته كل من الفنانين أحمد فهمي، حسين فهمي، شيرين رضا، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، والقصة من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، وإخراج أحمد الجندي.
وبعد عرض مسلسلها "ممنوع الاقتراب أو التصوير" وانشغالها بتصويره على مدار شهور، قررت زينة العودة إلى الاستوديوهات من جديد لاستئناف تصوير فيلمها "التاريخ السري لكوثر" الذي يشاركها بطولته كل من الفنانين ليلى علوي وأحمد حاتم ومحسن محيي الدين. وتعود زينة للعمل مع المخرج أحمد أمين بعد غياب تسع سنوات، إذ إن آخر عمل جمعهما كان فيلم "بنتين من مصر" الذي أُنتج عام 2009.
وبعد تجربتها السينمائية من خلال فيلم "البيه رومانسي" التي قدمتها في مصر منذ ثمانية أعوام، تعود الفنانة اللبنانية، دومنيك حوراني، لاستئناف تصوير فيلم "عمر خريستو"، ويشاركها البطولة كل من الفنانين أحمد تهامي وريهام عزيز، ومارتينا عادل، وهو قصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي. والعمل الذي من المقرر طرحه ضمن ماراثون عيد الأضحى السينمائي، يعد من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، وتدور أحداثه بين لبنان والقاهرة والإسكندرية.
وبعد إعلان صناع فيلم "البدلة" الذي يقوم ببطولته تامر حسني عن تأجيل عرض الفيلم إلى عيد الأضحى، تقرر أن يتم استئناف تصويره خلال هذه الأيام. والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته كل من الفنانين أكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة. والقصة لتامر حسني وأيمن بهجت قمر، وإخراج محمد العدل.
ويستأنف صنّاع فيلم "ولاد أبو إسماعيل" التصوير هذه الأيام بعد توقف استمر طويلاً، والعمل من بطولة الراقصة الأرمنية الأصل صافيناز وسعد الصغير ومحمد لطفي، وإخراج تامر بسيوني. وتدور أحداثه في إطار كوميدي استعراضي.
وفي أول تجربة سينمائية لها في مصر، تستعد الفنانة الأردنية، ركين سعد، والتي تألقت في شهر رمضان بمسلسلها "بالحجم العائلي"، لاستئناف تصوير فيلمها "يونس" الذي يجمعها بالفنانين أحمد عز ومحمود حميدة وباسل خياط، وإخراج أحمد علاء. وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول، وذلك من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، يأتي إليهم ضيف يقلب حياتهم رأساً على عقب.
ويستعدّ الفنان، محمد رمضان، الذي لم يحالفه الحظ بشكل كبير في شهر رمضان بمسلسله "نسر الصعيد"، لاستئناف تصوير فيلم "الديزل" الذي يشاركه بطولته الفنانون فتحي عبد الوهاب وياسمين صبري وهنا شيحا وتامر هجرس ومحمد ثروت وشيماء سيف وسهر الصايغ وبدرية طلبة، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج كريم السبكي. ويجسد رمضان في الفيلم شخصية بلطجي يعلن توبته، وذلك في إطار أكشن اجتماعي.
كما استأنف مُؤخّراً الفنان، أحمد السقا، تصوير فيلمه "3 شهور" الذي يجمعه بالفنانين منى زكي وروجينا وخالد الصاوي، والقصة من تأليف وإخراج محمد سامي، والعمل يدور في إطار أكشن رومانسي، حيث يتزوج المواطن المصري أحمد السقا من امرأة أميركية، وينجبان طفلا، وتبدأ أحداث الفيلم مع إنجاب الطفل.
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